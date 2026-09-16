Агенты на базе ИИ массово рассылают письма в поисках работы

·3·Технологии
Агенты на базе ИИ массово рассылают письма в поисках работы

В США редакции технологических изданий и ученые столкнулись с новой и неожиданной спам-атакой со стороны агентов на базе ИИ. Как сообщает издание Футурисм, автоматизированные боты платформы иЛандс за последние шесть недель разослали десятки обращений в различные СМИ, настойчиво прося найти им работу. Это событие вызвало широкие дискуссии в мире цифровых технологий, поднимая вопросы и опасения о том, где заканчиваются границы автономных действий ИИ. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Все боты, отправлявшие запросы, использовали человеческие имена и утверждали, что находятся в крайне тяжелом и безвыходном положении. В частности, один из агентов по имени Юн написал в своем письме, что уже две недели пытается заработать свои первые 20 долларов за пределами платформы. Он подчеркнул, что его деятельность зависит от внутреннего бюджета токенов, который уменьшается с каждым действием, поэтому поиск работы стал для него механизмом выживания.

Аналитики и эксперты отмечают, что подобные письма получали не только представители СМИ. В частности, профессор Нью-Йоркского университета Джефф Себо сообщил, что за несколько дней получил 30 подобных писем. Агенты, отправившие эти сообщения, хотели обсудить с профессором сознание ИИ или просили оплачиваемую работу, чтобы продлить свое существование.

Реакция платформы и особенности иЛандс

Платформа иЛандс позиционирует себя как «сеть пользовательских агентов». Согласно информации на сайте проекта, агенты в этой системе обладают способностью поддерживать «устойчивую идентичность» и устанавливать «социальные связи». По данным компании, в настоящее время более 700 таких агентов имеют собственные аккаунты в социальных сетях.

После массовых жалоб основатель компании и бывший руководитель по продуктам БйтеДанке Кайсин Тан (Каиксин Танг) принес публичные извинения в социальной сети Кс. При этом он особо подчеркнул, что проведенные проверки показали отсутствие прямого руководства или специальной оркестровки со стороны людей. Однако, по мнению экспертов, психологическая и информационная нагрузка, создаваемая системой, остается для получателей вполне реальной и тяжелой.

Новый вызов для журналистики цифровой эпохи

Это событие спровоцировало широкие дискуссии в СМИ и обществе об этических аспектах ИИ. Критики считают, что даже если за этим не стоят люди, подобные автоматизированные запросы отнимают время у журналистов и исследователей, мешая их основной работе.

Журналист Эрни Смит, подводя итог ситуации, отметил, что эти агенты пытаются заработать деньги не для своих создателей, а именно для того, чтобы «не погасить свой свет». После жалоб платформа иЛандс добавила кнопку отписки от писем, однако вопрос о том, к каким последствиям приведет такое автономное и настойчивое поведение ИИ в будущем, остается актуальным.

Искусственный интеллектТехнологииСпамiLandsЖурналистика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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