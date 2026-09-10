Объявлены курсы валют на 11 сентября
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Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2026 года. Согласно данным, доллар снизился на 14,45 сума и составил 11 783,47 сума.
• Евро подешевел на 51 сум и составил 13 688,86 сума.
• Фунт стерлингов снизился на 57,3 сума и составил 15 941,86 сума.
• Российский рубль вырос на 1,7 сума и составил 139,70 сума.
• Китайский юань подешевел на 1,77 сума и составил 1 757,07 сума.
• Японская иена снизилась на 0,55 сума и составила 76,44 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 89,76 сума и составил 14 515,24 сума.
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