Объявлены курсы валют на 15 сентября

·43·Экономика
Объявлены курсы валют на 15 сентября

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 15 сентября 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 0,55 сума и составил 11 765,21 сума.

• Евро подешевел на 52,41 сума и составил 13 586,46 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 16,04 сума и составил 15 872,44 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,36 сума и составил 139,35 сума.
• Китайский юань подешевел на 0,13 сума и составил 1 753,78 сума.
• Японская иена подешевела на 0,28 сума и составила 76,11 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 28,94 сума и составил 14 402,26 сума.

Центральный банк Узбекистана15 сентября 2026 годакурсы иностранных валют
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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