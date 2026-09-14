Объявлены курсы валют на 15 сентября

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 15 сентября 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 0,55 сума и составил 11 765,21 сума.

• Евро подешевел на 52,41 сума и составил 13 586,46 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 16,04 сума и составил 15 872,44 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,36 сума и составил 139,35 сума.

• Китайский юань подешевел на 0,13 сума и составил 1 753,78 сума.

• Японская иена подешевела на 0,28 сума и составила 76,11 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 28,94 сума и составил 14 402,26 сума.