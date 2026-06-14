Гияса Бойтоева неожиданно поздравили однокурсники

·2·Культура
Гияса Бойтоева неожиданно поздравили однокурсники

Для известного артиста Гияса Бойтоева, удостоенного звания народного артиста Узбекистана, коллеги и однокурсники подготовили особое поздравление.

Как стало известно, однокурсники тепло и искренне поздравили артиста, получившего одно из высших творческих званий страны в 66 лет, выразив ему свое глубокое уважение.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как однокурсники радостно встречают и поздравляют артиста. Это вызвало большой интерес у поклонников.

Многие оценивают это поздравление как яркий пример дружбы, признательности и искренности среди деятелей искусства.

Гияс БойтоевУзбекистанАртистыКультураОднокурсники
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Как Имрон учился в школе и какой предмет он открыто назвал нелюбимымКак Имрон учился в школе и какой предмет он открыто назвал нелюбимымСегодня, 07:08Совместная поездка Джавохира Синдорова и Бибисары привлекла внимание поклонниковСовместная поездка Джавохира Синдорова и Бибисары привлекла внимание поклонниковСегодня, 21:01«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнатьВчера, 18:27Эмре Кывылджым и Юлдуз Раджабова вместе появились на премьере сериала в ТурцииЭмре Кывылджым и Юлдуз Раджабова вместе появились на премьере сериала в ТурцииВчера, 12:08Юный чемпион Жавохир Синдоров рассказал, за какую футбольную команду он болеетЮный чемпион Жавохир Синдоров рассказал, за какую футбольную команду он болеетВчера, 11:40Скандал актрисы Ферузы Собитовой во время прямого эфира вызвал споры в социальных сетяхСкандал актрисы Ферузы Собитовой во время прямого эфира вызвал споры в социальных сетяхВчера, 11:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью