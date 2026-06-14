Гияса Бойтоева неожиданно поздравили однокурсники

Для известного артиста Гияса Бойтоева, удостоенного звания народного артиста Узбекистана, коллеги и однокурсники подготовили особое поздравление.

Как стало известно, однокурсники тепло и искренне поздравили артиста, получившего одно из высших творческих званий страны в 66 лет, выразив ему свое глубокое уважение.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как однокурсники радостно встречают и поздравляют артиста. Это вызвало большой интерес у поклонников.

Многие оценивают это поздравление как яркий пример дружбы, признательности и искренности среди деятелей искусства.