Китайские учёные создали новую самовосстанавливающуюся ткань

Учёные из Шэньчжэньского института передовых технологий в Китае создали новый вид ткани, который называют технологией будущего для швейной промышленности. Кордйкепс милитарис Этот материал, изготовленный на основе мицелия гриба, обладает способностью к самоочищению, обновлению изношенной поверхности и, что самое важное, восстановлению разорванных участков.

Ещё одна необычная особенность ткани — она сохраняет признаки живого организма даже после того, как превращается в одежду.

Как ткань восстанавливается после разрыва?

На разорванный или проколотый участок наносят специальную питательную воду, в которой варился картофель, а сверху кладут небольшой фрагмент живого гриба. После этого «дремлющие» волокна в составе ткани активируются, начинают расти и естественным образом восстанавливают повреждённое место без клея и швов.

Кроме того, материал не пропускает воду. Поэтому грязь, попавшая на его поверхность, легко скатывается вместе с водой, и одежда в определённой степени очищает себя сама.

Исследователи под руководством профессора Ке Ли используют грибковые волокна в качестве основы ткани. Добавляя другие дрожжи или плесневые грибы, материалу можно придать естественный цвет или защитить его от ультрафиолетового излучения.

Возможности новой ткани

Ткань При сушке при температуре 45 градусов переходит в «дремлющее» состояние и не растёт, пока не получит питательный раствор. Кроме того, всего четыре тонкие полоски, изготовленные из неё, способны выдержать нагрузку в 1 килограмм без повреждений.

После обработки глицерином материал становится мягким и эластичным, как обычная одежда. Его также можно резать, шить и складывать.

Ещё одно важное преимущество — экологичность. После захоронения в земле материал примерно за 41 день смешивается с почвой и разлагается. Это может помочь сократить количество пластиковых и синтетических отходов.

Испытания всё ещё продолжаются

Тем не менее у изобретения пока остаются нерешённые вопросы. Учёные ещё не испытали ткань в стиральной машине, а её воздухопроницаемость и долговечность также изучены не полностью.

Кроме того, сейчас человек должен вручную наносить специальный раствор, чтобы восстановить разорванный участок.

Учёные Пеелшере совместно с брендом одежды попробовали создать из этого материала платье, похожее на наряды из научно-фантастических фильмов.

По мнению экспертов, до массового производства новой ткани ещё далеко. Однако эта технология может открыть путь в эпоху «живой одежды» — материалов, чьи биологические свойства в будущем можно будет адаптировать под различные задачи.