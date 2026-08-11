Стоит ли Бену Уайту покинуть «Арсенал»? Совет легендарного футболиста

·44·Спорт
Стоит ли Бену Уайту покинуть «Арсенал»? Совет легендарного футболиста

Защитнику лондонского «Арсенала» Бену Уайту стоит задуматься об уходе из команды, поскольку он теряет место в основном составе. По мнению легенды клуба Ли Диксона, английскому футболисту необходимо провести серьезный разговор с главным тренером Микелем Артетой и попросить о трансфере. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Как сообщает GOAL, 28-летний универсальный футболист в последние сезоны сталкивался с проблемами из-за травм и проигрывает конкуренцию. На правом фланге обороны основным выбором стал Юрриен Тимбер, а в центре защиты регулярно выходят Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс. В результате Уайт превратился в запасного игрока сразу на нескольких позициях.

Универсальность игрока и возникшие проблемы

Бен Уайт присоединился к «Арсеналу» в 2021 году за 50 миллионов фунтов стерлингов. К настоящему моменту он провел за лондонский клуб 190 матчей. Хотя в прошлом сезоне защитник сыграл 30 матчей во всех турнирах, сезон-2025/26 складывается для него непросто.

По словам Ли Диксона, универсальность футболиста часто оборачивается против него самого. Хотя тренеры ценят таких игроков, для самого футболиста важнее иметь стабильную игровую практику каждую неделю.

Сложное решение и возможности в будущем

В эфире в рамках сотрудничества с БестБеттингСитес Ли Диксон сказал: Если бы я оказался на его месте, то постучал бы в дверь руководства клуба и попросил отпустить меня. Потому что, пока Тимбер здоров, Уайт не будет играть в основном составе.

При этом опытный бывший футболист признал, что уход из команды, которая борется за чемпионский титул, станет очень сложным решением. Некоторые игроки могут считать приемлемым провести 15 матчей за сезон и выходить на замену, однако для футболиста уровня Бена Уайта естественно хотеть постоянно находиться на поле.

Теперь защитнику необходимо серьезно обдумать свое будущее до закрытия трансферного окна. Ожидается, что в ближайшие недели станет известно, где продолжит карьеру игрок, проведший шесть матчей за сборную Англии.

Бен УайтАрсеналПремьер-лигаЛи ДиксонТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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