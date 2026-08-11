Дин Хёйсен получил легендарную футболку «Реала» с номером 4

·42·Спорт
Дин Хёйсен получил легендарную футболку «Реала» с номером 4

Центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен официально получил легендарную футболку команды с номером 4 перед сезоном-2026/27. Несмотря на то что в дебютном сезоне молодой испанец выступал под другим номером, он отметил, что мечтал играть под номером, принадлежавшим таким клубным легендам, как Серхио Рамос и Фернандо Йерро, и пообещал быть его достойным. Об этом Goal.com сообщает .

Для Дина Хёйсена, выступавшего в прошлом сезоне под номером 24, это событие стало одним из важнейших достижений в профессиональной карьере. Особенно значимым его делает связь родного для футболиста города Малага с ещё одной легендой клуба — Фернандо Йерро. Защитник опубликовал в социальных сетях фотографию с новой игровой формой и поделился искренними словами благодарности и воспоминаниями.

По стопам Серхио Рамоса и Фернандо Йерро

В своём заявлении Дин Хёйсен вспомнил, что в детстве его главным кумиром был Серхио Рамос, которому он даже подражал, играя в бутсах СР4. «Играть за мадридский «Реал» и носить номер 4 всегда было моей мечтой. До меня под этим номером выступал Фернандо Йерро, и то, что он, как и я, родом из Малаги, делает всё ещё более особенным», — сказал молодой футболист клубной пресс-службе.

Предстоящий сезон-2026/27 рассматривается как решающий этап в карьере Хёйсена. Несмотря на хорошую игру в дебютном сезоне в составе мадридцев, защитник из-за нестабильности не попал в заявку сборной Испании Луиса де ла Фуэнте на чемпионат мира. Однако уверенная игра в концовке сезона и полноценный тренировочный сбор под руководством Жозе Моуринью дают надежду, что футболист сможет вернуть оптимальную форму.

Влияние Давида Алабы и благодарность

Известно, что в последние годы легендарную футболку с номером 4 носил опытный австрийский футболист Давид Алаба. Хёйсен отдельно отметил помощь одноклубника, решившего покинуть клуб, и подчеркнул, что многому научился у него благодаря лидерству на тренировках в Вальдебебасе. По словам защитника, Алаба всегда помогал молодым игрокам своим опытом как на поле, так и за его пределами.

Готовясь к новому сезону с большими целями, Дин Хёйсен выразил благодарность руководству клуба, президенту, тренеру и всем болельщикам. «Я знаю, что за этим номером стоит большая история и множество легенд. Я постараюсь написать собственную историю, чтобы однажды люди сочли меня достойным этой футболки и номера. На тренировках или в матчах — я точно буду выкладываться на сто процентов каждый день», — заключил футболист.

Дин ХёйсенРеал МадридСерхио РамосЛа ЛигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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