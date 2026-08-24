Крупный образовательный городок: Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев открыли новый кампус

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и находящийся в нашей стране с государственным визитом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в строящемся городе «Новый Ташкент» Узбекского национального педагогического университета имени Низамиторжественно открыли новый современный кампус.

В рамках мероприятия главы двух братских государств посадили дерево у памятника Низами Гянджеви в знак дружбы, а также ознакомились с новым образовательным комплексом, современными лабораториями и музейной экспозицией.

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Современный педагогический кампус на территории «Нового Ташкента» возводится в два этапа и включает в себя следующие показатели:

Общая мощность: После полного ввода комплекса в эксплуатацию он будет включать в себя учебные корпуса, рассчитанные на 20 тысяч студентов а также общежития на 5 тысяч мест; студенческие общежития;

Итоги 1-го этапа: На начальном этапе проекта на 12 тысяч мест сданы в эксплуатацию 5-этажный главный учебный корпус и комплекс современных лабораторий, оснащенных передовыми технологиями;

Инфраструктура: Для студентов и преподавателей созданы обширный информационно-ресурсный центр, цифровые библиотеки и научно-исследовательские площадки.

Наследие Низами Гянджеви и культурный мост

На территории кампуса создан специальный музей, посвященный памяти великого азербайджанского мыслителя и поэта Низами Гянджеви музей, посвященный памяти: