Анвар Собиров раскритиковал традицию на свадьбах: «Бросать деньги на артиста — это оскорбление»

·3·Культура
Анвар Собиров раскритиковал традицию на свадьбах: «Бросать деньги на артиста — это оскорбление»

В интервью изданию «Афиша» хорезмский певец и актер Анвар Собиров высказался по поводу практики разбрасывания денег поверх артистов на свадьбах.

Его спросили: «Как вы относитесь к тому, что на свадьбах на артистов бросают деньги, и как вы выходите из ситуации, когда деньги бросают в вашу сторону?»

«Я считаю это оскорблением для артиста. Творчество артиста не измеряется деньгами. Оно оценивается внимательным слушанием, аплодисментами и уважением. Эта привычка пришла к нам из-за рубежа. Во времена наших учителей такого не было.

Если у тебя много денег, прояви уважение к артисту и положи их в карман. Давай от чистого сердца, а если нет — никто не принуждает. Но бросать деньги на него — неправильно. Во-первых, на купюрах изображен герб нашей страны. Нельзя их топтать ногами. Это лицо нации», — сказал певец.

Анвар Собиров рассказал, что и сам сталкивался с подобными ситуациями. По его мнению, зачастую человек, разбрасывающий деньги, делает это не в трезвом уме, а под воздействием алкоголя. В такой ситуации выражение протеста артистом прямо на месте может поставить хозяина свадьбы в неловкое положение.

Певец подчеркнул, что разбрасывание денег не повышает авторитет артиста, а напротив, может негативно повлиять на отношение к нему людей.

«Если у тебя так много денег, отдай их сиротам и нуждающимся. Артисту хватит тех денег, которые он получает за выступление. Если собираешься дать, давай с уважением. Бросать деньги на артиста — это не уважение, а оскорбление», — заявил Анвар Собиров.

Его мысли также нашли поддержку у пользователей в социальных сетях, которые оставили множество теплых комментариев.

А вы согласны с мнением Анвара Собирова? Оставьте свое мнение в комментариях.

Анвар СобировАфишаразбрасывание денегартисты на свадьбах
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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