Компания КАС Спаке перенесла первый полет ракеты Лихонг-2 на 2027 год

Одна из ведущих коммерческих космических компаний Китая, КАС Спаке изменила дату первого полета своей многоразовой Лихонг-2 суборбитальной ракеты. Согласно данным Иксбт.ком, это важное испытание было перенесено с конца 2026 года на первый квартал 2027 года; ракета предназначена для проведения фармацевтических экспериментов в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эта первая миссия будет направлена на кристаллизацию белков и исследование лекарственных средств с низкой молекулярной массой. КАС Спаке тесно сотрудничает в этом вопросе с лабораторией в Гуанчжоу. Разработка научной программы, подготовка необходимых образцов и анализ итоговых результатов полностью возложены на данную лабораторию.

Технические возможности ракеты Лихонг-2

Согласно проекту,поднимется выше линии Кармана — условной границы космоса, то есть на высоту более 100 километров. Это позволит аппарату обеспечить условия микрогравитации, длящиеся более 180 секунд.

Ракета способна вывести в космос до 3 тонн полезной нагрузки общим объемом до 8 кубических метров. Аппарат длиной 18 метров стартует с начальной массой около 60 тонн. Планируется, что первая ступень будет использоваться до 30 раз, что значительно снизит стоимость коммерческих полетов.

Ракета оснащается жидкостными двигателями Ликинг-1 на керосине и жидком кислороде, каждый из которых развивает тягу около 30 тонн. Также в верхней части ракеты расположена специальная капсула, которая после эксперимента успешно возвращается на Землю.

Планы на будущее и космический туризм

обозначаемая также под индексомв будущем может стать основной платформой для суборбитальных туристических полетов, рассчитанных на семь пассажиров. Однако компания пока не объявила точные сроки туристических миссий.

Данная инициатива КАС Спаке является логическим продолжением ранее испытанных технологий. В январе текущего года компания Лихонг-1 успешно выполнила суборбитальный полет, вернув капсулу на Землю с помощью парашюта. На высоте 120 километров был успешно проведен эксперимент Института механики Китайской академии наук по производству металлов.

Фармацевтическое направление полностью соответствует приоритетным задачам Китайского национального космического управления (КНСА). Агентство включило космические биотехнологии в план развития коммерческой космонавтики на 2025–2027 годы. Также КАС Спаке участвует в орбитальных биомедицинских проектах и разрабатывает платформу Лихонг-3 для длительных экспериментов, первый полет которой ожидается в 2028 году.