Cloudflare запускает собственный открытый центр сертификации

·26·Технологии
Cloudflare запускает собственный открытый центр сертификации

Cloudflare, один из ключевых игроков глобальной веб-инфраструктуры, объявил о планах по созданию собственного специализированного публичного центра сертификации (Кертификате Ауторитй, КА) и независимой выдаче бесплатных ТЛС-сертификатов для веб-сайтов. Этот шаг направлен на снижение зависимости от сторонних поставщиков в обеспечении интернет-безопасности и повышение стабильности обслуживания. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, компания уже подала официальные заявки на включение своих корневых сертификатов в программы доверия ведущих платформ, таких как Chrome, Apple, Microsoft и Мозилла. Для обеспечения полной совместимости со старыми устройствами Cloudflare достигла соглашения о приобретении действующего корневого сертификата компании GlobalSign. Этот сертификат поддерживается большинством браузеров и операционных систем с 2012 года.

Технические решения и механизмы безопасности

Одной из главных проблем новых центров сертификации является то, что распространение корневых сертификатов на все устройства занимает годы, а устаревшее оборудование может их вовсе не получить. Сертификат GlobalSign предотвращает подобные проблемы, гарантируя совместимость с широчайшим спектром устройств. В то же время Cloudflare параллельно разрабатывает собственные принципиально новые корневые сертификаты, соответствующие требованиям будущих браузеров и операционных систем.

Процессы получения и продления сертификатов будут полностью автоматизированы с помощью открытого протокола АКМЭ, который активно используется другими бесплатными центрами. Cloudflare подчеркивает, что от пользователей существующих решений не потребуется установка новых инструментов или перестройка сложной серверной инфраструктуры — достаточно будет лишь изменить адрес каталога АКМЭ.

Стабильность сети и безопасность будущего

В настоящее время значительная часть бесплатных сертификатов в интернете приходится на ограниченное число поставщиков. Например, сервис Лет'с Энкрйпт обслуживает более 500 миллионов сайтов, выдавая около 10 миллионов сертификатов ежедневно. Cloudflare предупреждает, что серьезный сбой в работе таких крупных центров может негативно повлиять на всю глобальную сеть, и подчеркивает необходимость альтернативного и масштабируемого решения.

Компания обещает обеспечить высокий уровень надежности и прозрачности в своем новом центре. В частности, будут публиковаться воспроизводимые сборки программного обеспечения, раскрываться информация об аппаратных модулях безопасности (ХСМ), где хранятся ключи, а также будет запущена специальная публичная панель для мониторинга инцидентов.

Подготовка к постквантовой криптографии

Заглядывая в будущее, Cloudflare активно готовится к эпохе постквантовой криптографии. Компания планирует стать одним из первых центров, выпускающих сертификаты Меркле Три Кертификатес (МТК). Ожидается, что первые документы такого типа будут представлены в первом квартале 2027 года.

Хотя традиционные ТЛС-сертификаты не теряют своей актуальности, МТК выступают в качестве более компактного механизма аутентификации для цепочек большого объема, требуемых постквантовой безопасностью. Объединяя стандарты ВебПКИ и МТК в рамках единого сервиса, Cloudflare стремится обеспечить плавный переходный период для пользователей.

CloudflareTLS-сертификатыКриптографияВеб-безопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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