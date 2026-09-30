Вокруг самой горячей звезды в истории обнаружена экзопланета

Астрономы открыли путь к уникальному открытию в процессе анализа данных космического телескопа ТЭСС. Как пишет издание Иксбт.ком, вокруг бело-голубой гигантской звезды под названием ХД 156295 в созвездии Дракона была обнаружена потенциальная экзопланета. Если этот сигнал подтвердится, данное небесное тело станет самой горячей звездой в истории, у которой была найдена планета в обитаемой зоне. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Выяснилось, что температура этой звезды, масса которой в 1,67 раза превышает солнечную, составляет около 7 767 Кельвинов. Яркость звезды в 9,16 раза выше солнечной, и, поскольку она находится всего в 140 световых годах от Земли, её можно увидеть невооруженным глазом. Найденный объект под названием ХД 156295 б примерно в 6,3 раза тяжелее Юпитера, вращается вокруг звезды на расстоянии 4 астрономических единиц и совершает полный оборот за 2 200 дней.

Научный подход и новые методы

Поиск планеты в этой гигантской звездной системе оказался непростой задачей. Обычно применяемые транзитный метод и метод лучевых скоростей практически неэффективны для субгигантов класса А, так как их быстрое вращение и отсутствие узких спектральных линий препятствуют этому. Поэтому группа исследователей использовала метод пульсационного тайминга.

Звезды типа Делта Скути пульсируют с высокой стабильностью. Гравитационное воздействие объекта-компаньона слегка сдвигает фазу пульсации, и именно благодаря этим микроскопическим задержкам восстанавливается орбита второго объекта. Авторы оценили достоверность этой находки примерно в 50 процентов, так как изменения пульсаций также могут имитировать орбитальный сигнал.

Дальнейшие наблюдения и перспективы

В рамках исследования запланированы дальнейшие шаги. Данные ТЭСС, ожидаемые в 2027 году, расширят базу наблюдений до 3 000 дней, что поможет подтвердить существование экзопланеты. В качестве дополнительного фильтра послужит астрометрия Гаиа ДР4, которая, охватив полный орбитальный период с помощью 66-месячной базы, должна зафиксировать смещение в 300 микросекунд, если планета действительно существует.

Также в рамках той же выборки было найдено еще 8 кандидатов в коричневые карлики, которые в 25–59 раз тяжелее Юпитера. 6 из них попадают в статистически редкую область, называемую «пустыней коричневых карликов». Ожидается, что в будущем телескоп ПЛАТО, предназначенный для ярких звезд, значительно повысит точность пульсационного тайминга, позволив впервые искать компаньоны массой с Юпитер вокруг горячих А-звезд.