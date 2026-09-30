Союз Узбекистана и Беларуси: Первый самосвал проходит испытания, торговля достигает 1 млрд долларов

·31·Экономика
Союз Узбекистана и Беларуси: Первый самосвал проходит испытания, торговля достигает 1 млрд долларов

В рамках прошедшего в городе Хиве узбекско-белорусского межпарламентского форума было объявлено, что торгово-экономические и промышленные связи между двумя государствами вступили в новый этап стратегической интеграции. Как отметил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко, стороны выходят за рамки традиционного товарообмена и формируют углубленный промышленный альянс в сферах машиностроения, агропромышленности и высокотехнологичного производства.

В числе самых примечательных новостей было объявлено о завершении сборки первого локализованного тяжелого карьерного самосвала в Узбекистане, который готовится к испытаниям на рудниках Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), а также об открытии первого мультибрендового центра белорусской техники в городе Нукусе. Ожидается, что по итогам текущего 2026 года объем двустороннего товарооборота превысит исторический рубеж в 1 миллиард долларов.

«Карьерный самосвал в Алмалыке, центр в Нукусе и рубеж в 1 миллиард»: 5 основных фактов

Наиболее важные официальные данные по полномасштабной интеграции между Узбекистаном и Беларусью:

  • Первый отечественный карьерный самосвал на испытаниях: Первый тяжелый карьерный самосвал, собранный в Узбекистане, готов к практическим испытаниям на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате;

  • Новый мультибрендовый сервисный центр в Нукусе: В ближайшие дни в столице Каракалпакстана городе Нукусе начнет работу центр по обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники;

  • Товарооборот превысит 1 млрд долларов: По итогам 2026 года объем двусторонней торговли планируется впервые преодолеть показатель в 1 миллиард долларов;

  • «Дары Белоруссии» и птицеводческий проект: В регионах Узбекистана расширяется сеть розничной торговли и реализуется проект по производству мяса птицы полного цикла;

  • Выход узбекского капитала в Беларусь: Узбекские инвесторы и хокимы областей достигли договоренностей об открытии сельскохозяйственных и совместных предприятий в Беларуси.

Классификация основных направлений промышленно-экономического сотрудничества Узбекистана и Беларуси

Сравнительный анализ сфер кооперации, производственных проектов и стратегических целей между двумя странами:

Отрасль и направление сотрудничества

Реализуемые и планируемые проекты

Экономическая эффективность и показатели

Тяжелое машиностроение и горное дело

Локализован первый карьерный самосвал для Алмалыкского ГМК

Модернизация горнодобывающей техники, сокращение импорта

Сельскохозяйственное машиностроение

Совместное производство тракторов и почвообрабатывающей техники

Запуск первого мультибрендового сервисного центра в Нукусе

Пищевая и ритейл-отрасль

Магазины «Дары Белоруссии», полный цикл по мясу птицы

Регулярные взаимные поставки продуктов питания

Текстильная и легкая промышленность

Объединение усилий по высококачественному трикотажу и текстилю

Создание экспортно-ориентированной продукции и цепочки добавленной стоимости

Деревообрабатывающие и мебельные кластеры

Интеграция белорусского сырья и предприятий в узбекские кластеры

Обогащение местной мебельной промышленности сырьем и готовой продукцией

Масштаб взаимного товарооборота

3-е место в СНГ, 9-й партнер для Беларуси в мире

По итогам 2026 года намечено превысить 1 миллиард долларов

ЭКСПЕРТИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ: ПОЧЕМУ КООПЕРАЦИЯ МИНСКА И ТАШКЕНТА ИМЕЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ?

Выводы экономистов и промышленных аналитиков:

  • «Переход от сыргавой торговли к промышленной кооперации»: Узбекистан и Беларусь не просто торгуют товарами друг друга, а выстраивают взаимодополняющие производственные цепочки; высокий инженерный опыт Беларуси в тяжелом машиностроении и горном деле объединяется с огромным горнодобывающим (АГМК, НГМК) и аграрным потенциалом Узбекистана;

  • Двусторонние инвестиции и движение капитала: Если раньше ожидались лишь иностранные инвестиции, то теперь узбекский бизнес и хокимы областей приступили к инвестированию в аграрные и промышленные предприятия Беларуси; это свидетельствует о высоком доверии экономической элиты двух стран друг к другу;

  • Геополитический смысл рубежа в 1 миллиард долларов: В условиях международных санкций и усложнения логистики стабильный рост товарооборота и его достижение отметки в 1 миллиард долларов гарантируют для обеих стран создание новых рабочих мест, валютные поступления и возможность совместного выхода на рынки третьих стран.

А как считаете вы, смогут ли локализованные в Узбекистане тяжелые карьерные и сельскохозяйственные машины полностью покрыть внутренние потребности нашей страны? Как преодоление товарооборотом между Минском и Ташкентом отметки в 1 миллиард долларов отразится на жизни простых граждан и предпринимателей? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом — одной из важнейших промышленных новостей региона — со своими близкими!

Узбекско-белорусский межпарламентский форумАлмалыкский горно-металлургический комбинатМультибрендовый сервисный центр в НукусеОбъем торговли в 1 миллиард долларов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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