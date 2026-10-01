Выражена обеспокоенность возможным уходом руководства Манчестер Сити

·37·Спорт
Выражена обеспокоенность возможным уходом руководства Манчестер Сити

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил серьезную обеспокоенность тем, что владельцы клуба «Манчестер Сити» могут покинуть проект после вынесения сурового вердикта по делу о финансовых нарушениях. Как сообщает Goal.com, в то время как последнее решение Премьер-лиги и обвинения бросают тень на будущее клуба, руководство страны и представители местных властей внимательно следят за развитием ситуации. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что после расследований независимой комиссии «Манчестер Сити» был признан виновным в систематических нарушениях финансовых правил на протяжении девяти лет, а также по большинству из 115 пунктов обвинения. В частности, клуб обвиняется в заключении фиктивных контрактов для сокрытия нелегальных поступлений на сумму более 830 миллионов фунтов стерлингов. После этого серьезного решения резко возросли предположения о том, что владельцы могут отказаться от проекта и продать клуб.

Отвечая на вопрос политического обозревателя BBC Криса Мейсона, Энди Бернем заявил: «Я бы искренне беспокоился об их уходе. Они стали огромными партнерами в строительстве современного Манчестера и превращении команды «Манчестер Сити» в силу глобального масштаба». Бернем, ранее занимавший пост мэра Большого Манчестера, высоко оценил вклад руководства клуба в развитие инфраструктуры региона.

Финансовые обвинения и правовые процессы

В то же время премьер-министр призвал общественность не спешить с окончательными выводами. Он вспомнил, как в прошлом поддерживал «Эвертон», когда клуб подвергся наказанию в виде снятия очков за финансовые нарушения. По мнению Бернема, неправильно занимать чью-либо сторону до полного завершения правовых процессов.

«В то время люди тоже сразу объявили «Эвертон» виновным, но со временем многие признали, что это было несправедливо. Основываясь на своем опыте до того, как я стал премьер-министром, было бы неправильно занимать сторону сейчас», — добавил он. Он подчеркнул, что поспешность людей в вынесении суждений часто приводит к недопониманию.

Последствия для футбольного сообщества

Недавно созданный Независимый футбольный регулятор заявил, что дело «Манчестер Сити» породило крайне серьезные проблемы, вплоть до возможности рассмотрения вопроса о лишении владельцев лицензии. Несмотря на это, Энди Бернем выразил благодарность компании Китй Футбалл Груп за огромные инвестиции, вложенные в развитие стадиона «Этихад» и прилегающих территорий.

В настоящее время ситуация вокруг «Манчестер Сити» стала одной из самых важных и спорных тем в английском футболе. Ожидается, что апелляции и дальнейшие судебные разбирательства по финансовой деятельности клуба продолжатся, что станет решающим фактором, определяющим будущее команды и шаги руководства.

Манчестер СитиЭнди БернемПремьер-лигаФутбольные новостиТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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