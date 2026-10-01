В Казахстане 28-летняя женщина, заявившая, что ее избивает муж, скончалась на следующий день

В казахстанском городе Караганда скончалась 28-летняя Динара Минбаева. За несколько часов до смерти женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее избивает муж. Об этом сообщает «Азаттык».

Сообщается, что Динара умерла 3 июля 2025 года. Зафиксировано, что за несколько часов до смерти она звонила по номеру 102 и на вопрос оператора «Что случилось?» ответила: «Муж меня бьет». После этого сотрудники полиции выехали на место происшествия и забрали супруга женщины. Однако примерно через три часа его отпустили.

На следующий день тело Динары было обнаружено у нее дома. В материалах следствия указано, что ее муж признался, что во время ссоры избил жену. Близкие погибшей скептически относятся к первоначальной версии о самоубийстве и настаивают, что женщина могла стать жертвой насилия.

Изначально дело по факту смерти было закрыто. Однако после обращений близких Динары расследование возобновили, и в настоящее время обстоятельства ее смерти изучаются заново. До окончания следствия делать окончательные выводы обо всех деталях происшествия и чьей-либо юридической вине преждевременно.

У Динары осталось двое малолетних детей. Она умерла в возрасте 28 лет.