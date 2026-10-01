Ученые обнаружили 120-миллионлетнего «четверокрылого» динозавра

Палеонтологи открыли новый вид небольшого хищного динозавра, жившего около 120 миллионов лет назад, который обладал длинными перьями не только на передней части тела, но и на задних конечностях. Его практически полный скелет был найден в Китае.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Натуре Коммуникатионс.

Ученые назвали новый вид Нореллраптор барсболди. Название динозавра посвящено памяти известного американского палеонтолога Марка Аллена Норелла, скончавшегося в 2025 году, и его монгольского коллеги Ринчена Барсболда. Оба ученых внесли большой вклад в изучение птицеподобных динозавров и исследование их эволюции.

Практически полностью сохранившийся скелет нового динозавра был обнаружен в 2023 году в провинции Ляонин в Китае. Он имел очень небольшие размеры, его длина составляла всего 57 сантиметров.

По подсчетам исследователей, Нореллраптор барсболди жил примерно 120 миллионов лет назад, то есть в начале мелового периода.

Микроскопическое изучение останков динозавра также принесло интересные данные. Анализ костных тканей показал, что на момент гибели животному было не менее трех лет. Несмотря на то, что оно еще не было полностью половозрелым, по своим размерам оно практически достигло габаритов взрослых особей.

Нореллраптор барсболди относится к группе микрорапторов из семейства дромеозаврид, входящего в состав тероподовых динозавров. Одной из самых характерных особенностей представителей этой группы является наличие длинных перьев не только на передних, но и на задних конечностях.

По предположению ученых, именно эти перья помогали микрорапторам передвигаться среди деревьев. Они могли планировать по воздуху с одного дерева на другое, подобно современным белкам-летягам.

Однако существует вероятность, что способность микрорапторов к передвижению была еще более сложной. Некоторые исследователи не исключают мнения, что эти динозавры не просто планировали в воздухе, но и могли активно летать.

По своему внешнему виду микрорапторы весьма напоминают знаменитых археоптериксов. Тем не менее они не входят в одну и ту же группу. Микрорапторы и археоптериксы считаются близкими, но отдельными эволюционными ветвями пернатых динозавров.

Главное научное значение новой находки объясняется тем, что в организме динозавра было выявлено более 50 анатомических признаков, связанных с приспособлением к полету. Большинство этих особенностей встречаются как у микрорапторов, так и у древних предков птиц.

Однако ученые выяснили, что у этих двух групп данные признаки формировались не в одинаковом порядке и не в одинаковой последовательности. В связи с этим исследователи выдвигают вывод о том, что в ходе эволюции динозавров способность к полету могла возникнуть как минимум дважды, независимо друг от друга.

В то же время авторы исследования подчеркивают, что принимать данное предположение в качестве окончательного научного заключения пока рано. Для надежного подтверждения этой мысли в будущем необходимы дополнительные находки и новые исследования.

А обнаружение нового динозавра может предоставить важные сведения для понимания того, как жили древние существа, как они передвигались и каким образом приобрели способность к полету.