Ученые обнаружили 120-миллионлетнего «четверокрылого» динозавра

·3·Мир
Ученые обнаружили 120-миллионлетнего «четверокрылого» динозавра

Палеонтологи открыли новый вид небольшого хищного динозавра, жившего около 120 миллионов лет назад, который обладал длинными перьями не только на передней части тела, но и на задних конечностях. Его практически полный скелет был найден в Китае.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Натуре Коммуникатионс.

Ученые назвали новый вид Нореллраптор барсболди. Название динозавра посвящено памяти известного американского палеонтолога Марка Аллена Норелла, скончавшегося в 2025 году, и его монгольского коллеги Ринчена Барсболда. Оба ученых внесли большой вклад в изучение птицеподобных динозавров и исследование их эволюции.

Практически полностью сохранившийся скелет нового динозавра был обнаружен в 2023 году в провинции Ляонин в Китае. Он имел очень небольшие размеры, его длина составляла всего 57 сантиметров.

По подсчетам исследователей, Нореллраптор барсболди жил примерно 120 миллионов лет назад, то есть в начале мелового периода.

Микроскопическое изучение останков динозавра также принесло интересные данные. Анализ костных тканей показал, что на момент гибели животному было не менее трех лет. Несмотря на то, что оно еще не было полностью половозрелым, по своим размерам оно практически достигло габаритов взрослых особей.

Нореллраптор барсболди относится к группе микрорапторов из семейства дромеозаврид, входящего в состав тероподовых динозавров. Одной из самых характерных особенностей представителей этой группы является наличие длинных перьев не только на передних, но и на задних конечностях.

Tukli dinozavr daraxtlar orasida havoda parvoz qilmoqda.

По предположению ученых, именно эти перья помогали микрорапторам передвигаться среди деревьев. Они могли планировать по воздуху с одного дерева на другое, подобно современным белкам-летягам.

Однако существует вероятность, что способность микрорапторов к передвижению была еще более сложной. Некоторые исследователи не исключают мнения, что эти динозавры не просто планировали в воздухе, но и могли активно летать.

По своему внешнему виду микрорапторы весьма напоминают знаменитых археоптериксов. Тем не менее они не входят в одну и ту же группу. Микрорапторы и археоптериксы считаются близкими, но отдельными эволюционными ветвями пернатых динозавров.

Главное научное значение новой находки объясняется тем, что в организме динозавра было выявлено более 50 анатомических признаков, связанных с приспособлением к полету. Большинство этих особенностей встречаются как у микрорапторов, так и у древних предков птиц.

Однако ученые выяснили, что у этих двух групп данные признаки формировались не в одинаковом порядке и не в одинаковой последовательности. В связи с этим исследователи выдвигают вывод о том, что в ходе эволюции динозавров способность к полету могла возникнуть как минимум дважды, независимо друг от друга.

В то же время авторы исследования подчеркивают, что принимать данное предположение в качестве окончательного научного заключения пока рано. Для надежного подтверждения этой мысли в будущем необходимы дополнительные находки и новые исследования.

А обнаружение нового динозавра может предоставить важные сведения для понимания того, как жили древние существа, как они передвигались и каким образом приобрели способность к полету.

Norellraptor barsboldiМарк Аллен НореллРинчен БарсболдNature Communications
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Пентагон заключил контракт на $21 млрд: в американской армии начался дефицит оружия?Пентагон заключил контракт на $21 млрд: в американской армии начался дефицит оружия?29 сентября 10:06Громкая новость: Украина впервые применила новые крылатые ракеты «Рута»Громкая новость: Украина впервые применила новые крылатые ракеты «Рута»31 июля 14:17Месть на 120 долларов: бухгалтер поджег магазин и нанес ущерб на 2,7 млн долларов (видео)Месть на 120 долларов: бухгалтер поджег магазин и нанес ущерб на 2,7 млн долларов (видео)28 сентября 11:28Зеленский попросил у союзников ракеты Патриот и пригрозил РоссииЗеленский попросил у союзников ракеты Патриот и пригрозил России20 августа 23:2038 миллиардов долларов: Конгресс раскрыл расходы США на войну с Ираном38 миллиардов долларов: Конгресс раскрыл расходы США на войну с Ираном16 сентября 08:34Судьба почтового голубя времен войны поразила всехСудьба почтового голубя времен войны поразила всех24 августа 13:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына