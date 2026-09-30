В Казахстане раскрыта «серая» схема с пшеницей: зерно на 11 млрд тенге незаконно вывезено за рубеж

Финансовые и налоговые органы Казахстана пресекли крупную «серую» схему по реэкспорту в Узбекистан и другие страны региона огромных объемов зерновой продукции, незаконно ввезенной из России и замаскированной под «казахстанскую продукцию». По данным следственных органов Западно-Казахстанской области, через нелегальные логистические цепочки преступной группировкой было вывезено около 130 тысяч тонн пшеницы общей стоимостью более 11,2 миллиарда тенге.

Зерно направлялось в основном на рынки Узбекистана, Афганистана и Таджикистана. Посредством фиктивных договоров, заключенных с подставными фирмами и крестьянскими хозяйствами, скрывались транзитные платежи, чем национальнай компании «Қазақстан темір жолы» («КТЖ») и государственному бюджету был причинен серьезный ущерб на миллиарды тенге. В настоящее время по данному крупному экономическому преступлению в качестве подозреваемых к следствию привлечены 5 лиц.

«130 тысяч тонн зерна, фальшивые договоры и 11 миллиардов тенге»: 5 основных фактов

В Казахстане наиболее важные факты раскрытия контрабанды зерна и «серого» импорта:

Масштаб контрабанды в 130 тысяч тонн: Крупная партия пшеницы, ввезенная из приграничных регионов России, незаконно транзитом перевозилась через Казахстан;

Узбекистан в числе основных направлений: Потоки подешевевшего и замаскированного зерна экспортировались в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан;

Общая стоимость 11,2 миллиарда тенге: Общая сумма реализованной под видом казахстанской пшеницы продукции превысила 11,2 млрд тенге (более 2 миллиардов рублей);

Миллиардный ущерб железной дороге и государству: В результате неуплаты транзитных тарифов «КТЖ» понес убытки на сумму более 1 млрд тенге, а государству причинен налоговый ущерб на 1,2 млрд тенге;

Задержаны 5 организаторов: Под следствием находятся 5 граждан, которые управляли схемой, открывали фиктивные предприятия и планировали объявить искусственное банкротство.

Описание схемы незаконного экспорта зерна и ущерба государственным интересам

Анализ механизмов мошенничества, участвующих компаний и показателей экономического ущерба:

Показатели и критерии анализа Детали «серой» схемы и фальшивых механизмов Экономические и финансовые последствия Происхождение и маскировка Завезено из приграничных регионов России и оформлено по поддельным документам как «казахстанская пшеница» Злоупотребление экспортными льготами на национальную продукцию Казахстана Общий объем и стоимость продукции 130 тысяч тонн пшеницы (общая стоимость 11,2 млрд тенге) Нарушена честная конкуренция на внутреннем и региональном рынках Страны экспорта Узбекистан, Афганистан, Таджикистан (Центральная и Южная Азия) Создан искусственный приток дешевого импорта в регионе Использованные фиктивные компании ТОО «Бакерй Нан», «КазГрано», «Перфект Сид», «Веизен», «Голден Граин Казахстан» Открыты на подставных лиц, подписаны фиктивные договоры Ущерб железной дороге «КТЖ» Вместо международного транзитного тарифа применен льготный внутренний тариф Более 1 миллиарда тенге неуплаченных транзитных пошлин Ущерб государственному бюджету Перевод средств на другие фирмы и попытка умышленного банкротства Неуплаченные налоги и обязательства на сумму 1,2 миллиарда тенге Фигуранты уголовного дела Лица, действовавшие в качестве членов организованной группы 5 граждан официально признаны подозреваемыми

Экономическая и аграрная экспертиза: Как эта схема повлияет на рынок Центральной Азии и Узбекистана?

Выводы сельскохозяйственных экспертов и экономистов:

«Внутренние цены и угроза демпинга»: Вывоз дешевой российской пшеницы через Казахстан под видом «казахстанского зерна» без уплаты транзитных пошлин создает демпинг (искусственное удешевление) на экспортном рынке; с одной стороны, это обеспечило приток дешевого сырья для мукомольных предприятий Узбекистана и региона, а с другой — подорвало конкурентоспособность добросовестных трейдеров и местных фермеров;

«Ловушка использования железнодорожных льгот»: Транзит российских грузов по территории Казахстана имеет довольно высокие тарифы; мошенники заключили фиктивные договоры с казахстанскими фермерами и воспользовались дешевыми внутренними железнодорожными тарифами, предоставляемыми для национальной продукции, лишив тем самым государственный бюджет миллиардных поступлений;

Ужесточение приграничного и фискального контроля: Разоблачение данной схемы приведет к тому, что на границе Казахстана и Узбекистана сертификаты происхождения (СТ-1) и фитосанитарные документы на зерно и мучную продукцию будут проверяться еще более тщательно; это, в свою очередь, может вызвать дополнительные проверки и логистические очереди на границе для законных перевозчиков.

По вашему мнению, прохождению столь огромных объемов «серой» пшеницы через границы способствовала изворотливость фиктивных фирм или системные пробелы в контролирующих органах? Повлияет ли усиление контроля в Казахстане на цены на муку и хлеб в Узбекистане? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, непосредственно касающимся экономики региона, со всеми!