Джахонгир Отажонов отметил 48-летие необычным образом (видео)

·0·Культура
Джахонгир Отажонов отметил 48-летие необычным образом (видео)

Певец Джахонгир Отажонов опубликовал на своей странице в Instagram кадры со дня рождения. На видео запечатлено, как артист встретил свое 48-летие в кругу близких.

Внимание многих привлекло то, что вместо свечей на праздничном торте певец зажег одну спичку и задул ее. Эта ситуация также стала поводом для различных шуток и комментариев в социальных сетях.

<подпись>Джахонгир Отажонов оставил под видео подпись: «Сегодня мой день рождения». Подписчики поздравляют артиста с днем рождения и пишут ему теплые пожелания.

Для информации, Джахонгир Отажонов родился 29 сентября 1978 года в Хорезмской области. Выросший в семье артистов певец пришел в мир музыки, вдохновившись своим дядей, известным артистом Ортиком Отажоновым.

Джахонгир Отажонов известен такими песнями, как «Қадди баланд», «Жингаламо», «Happy Birthday» и «Качайте».

Джахонгир ОтажоновХорезмДень рожденияҚадди баланд
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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