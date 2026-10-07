Фатих Джалолов назначен директором театра Мукими

Сегодня коллективу Узбекского государственного академического музыкального театра имени Мукими был представлен новый директор — Заслуженный артист Республики Узбекистан Фатих Джалолов. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Отмечается, что согласно соответствующему приказу министра культуры, Фатих Джалолов назначен на должность директора Узбекского государственного академического музыкального театра имени Мукими.

Фатих Джалолов в качестве актера снимался в таких фильмах, как «Сардор», «Дилхирож», «Ок бино окшомлари», «Бомба», «Маргиона», «Кабрддан кайтган умр», «Айоллар салтанати», «Осмондаги болалар 2», «Бахт учун миллион».

Он также выступил режиссером фильмов «Катта ойи», «Хотира рашки» и «Мукими».

До этого назначения Фатих Джалолов занимал должность директора Дирекции международных фестивалей при Министерстве культуры.

Фатих Джалолов родился в 1963 году. В 1984 году окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А. Островского. Трудовую деятельность начал в 1986 году преподавателем на кафедре «Мастерство актера кукольного театра» данного института.

В разные годы работал первым заместителем министра по делам культуры и спорта Узбекистана, а также занимал руководящие должности в системе «Узбеккино» и акционерном обществе «Узбекфильм».