Фатих Джалолов назначен директором театра Мукими

·43·Культура
Фатих Джалолов назначен директором театра Мукими

Сегодня коллективу Узбекского государственного академического музыкального театра имени Мукими был представлен новый директор — Заслуженный артист Республики Узбекистан Фатих Джалолов. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Отмечается, что согласно соответствующему приказу министра культуры, Фатих Джалолов назначен на должность директора Узбекского государственного академического музыкального театра имени Мукими.

Фатих Джалолов в качестве актера снимался в таких фильмах, как «Сардор», «Дилхирож», «Ок бино окшомлари», «Бомба», «Маргиона», «Кабрддан кайтган умр», «Айоллар салтанати», «Осмондаги болалар 2», «Бахт учун миллион».

Он также выступил режиссером фильмов «Катта ойи», «Хотира рашки» и «Мукими».

Harbiy formadagi o‘rta yoshli kishi xonada o‘tiribdi.

До этого назначения Фатих Джалолов занимал должность директора Дирекции международных фестивалей при Министерстве культуры.

Фатих Джалолов родился в 1963 году. В 1984 году окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А. Островского. Трудовую деятельность начал в 1986 году преподавателем на кафедре «Мастерство актера кукольного театра» данного института.

В разные годы работал первым заместителем министра по делам культуры и спорта Узбекистана, а также занимал руководящие должности в системе «Узбеккино» и акционерном обществе «Узбекфильм».

Kostyum va galstuk taqqan kishi jiddiy nigoh bilan qarab turibdi.
Фатих ДжалоловУзбекский государственный академический музыкальный театр имени МукимиМинистерство культурыДирекция международных фестивалей
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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