Подруги устроили Мафтуне Шокировой незабываемый сюрприз на день рождения (видео)
Актриса и блогер Мафтуна Шокирова сегодня, 17 ноября, отмечает свое 31-летие. По случаю дня рождения она опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлен неожиданный сюрприз, устроенный ее близкими.
На видео видно, как близкие подруги и коллеги актрисы — Имона Гайратова, Хонзода Дустова, Зебо Рахимова и другие — пришли к ней домой в различных образах. Они принесли с собой праздничный торт, цветы и ценные подарки, чтобы искренне поздравить Мафтуну.
Увидев неожиданных гостей, Мафтуна сначала была удивлена, но позже не скрывала своей радости от внимания и любви близких. В доме царили приподнятое настроение, смех и праздничная атмосфера.
Актриса подписала видео словами: «Тот самый день рождения мечты!». Ее подписчики в комментариях также поздравляют Мафтуну с днем рождения и шлют ей свои добрые пожелания.
Для справки: Мафтуна Шокирова родилась 17 ноября 1995 года в Навоийской области. Она является единственной дочерью в семье, где до нее родились трое сыновей.
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