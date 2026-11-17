Актриса и блогер Мафтуна Шокирова сегодня, 17 ноября, отмечает свое 31-летие. По случаю дня рождения она опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлен неожиданный сюрприз, устроенный ее близкими.

На видео видно, как близкие подруги и коллеги актрисы — Имона Гайратова, Хонзода Дустова, Зебо Рахимова и другие — пришли к ней домой в различных образах. Они принесли с собой праздничный торт, цветы и ценные подарки, чтобы искренне поздравить Мафтуну.