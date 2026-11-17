Резкое требование Ромарио к Анчелотти: «Мы найдем для Бразилии тренера лучше вас!»
Одна из легенд бразильского футбола Ромарио вновь открыто выразил недовольство работой главного тренера национальной сборной Карло Анчелотти. Бывший нападающий обвинил итальянского специалиста в том, что тот не привнес в игру команды ничего нового, и призвал его уйти в отставку. По его мнению, сборная Бразилии может играть под руководством тренера получше.
Это заявление Ромарио — не просто критика. Подчеркнув, что он не равнодушен к судьбе национальной команды, он заявил, что имеет право высказывать свое мнение, используя свой авторитет и голос в обществе.
«Уходите в отставку!» — Ромарио обратился к Анчелотти
В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, Ромарио ответил на комментарии Анчелотти относительно критики в его адрес.
«В ответ на это хочу сказать: да, я действительно много говорю, потому что наша национальная сборная мне небезразлична. У меня есть право высказывать свое мнение. У меня есть авторитет и голос.
Что касается работы Анчелотти, он не привнес в игру команды ничего нового. Повторюсь еще раз: уходите в отставку! Мы назначим другого тренера, который будет работать лучше вас», — заявил бывший бразильский футболист.
Таким образом, Ромарио еще больше ужесточил свою критику, открыто намекнув руководству сборной на необходимость пересмотра вопроса с тренером.
Когда Анчелотти возглавил сборную Бразилии?
Карло Анчелотти был назначен главным тренером национальной сборной Бразилии в 2025 году. Контракт с итальянским специалистом рассчитан до конца июля 2030 года.
Его назначение породило большие ожидания вокруг бразильской сборной. Однако последнее заявление Ромарио показывает, что критика игры команды и работы тренера продолжается.
В бразильском футболе усиливаются споры вокруг тренера
Ромарио — один из самых известных нападающих в истории бразильского футбола. Естественно, что его резкие высказывания о национальной сборной привлекают внимание общественности.
Однако пока это заявление не означает официального решения об отставке Анчелотти или расторжении его контракта. Информации о принятии окончательного решения относительно будущего итальянского специалиста нет.
В то же время требования Ромарио могут еще больше накалить дискуссии вокруг сборной Бразилии. Теперь главный вопрос — сможет ли Анчелотти ответить на критику результатами на поле?
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