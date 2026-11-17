Одна из легенд бразильского футбола Ромарио вновь открыто выразил недовольство работой главного тренера национальной сборной Карло Анчелотти. Бывший нападающий обвинил итальянского специалиста в том, что тот не привнес в игру команды ничего нового, и призвал его уйти в отставку. По его мнению, сборная Бразилии может играть под руководством тренера получше.

Это заявление Ромарио — не просто критика. Подчеркнув, что он не равнодушен к судьбе национальной команды, он заявил, что имеет право высказывать свое мнение, используя свой авторитет и голос в обществе.

«Уходите в отставку!» — Ромарио обратился к Анчелотти

В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, Ромарио ответил на комментарии Анчелотти относительно критики в его адрес.

«В ответ на это хочу сказать: да, я действительно много говорю, потому что наша национальная сборная мне небезразлична. У меня есть право высказывать свое мнение. У меня есть авторитет и голос.