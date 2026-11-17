7 голов: Бразилия после позорного поражения отыгралась на Сингапуре
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- Национальная сборная Бразилии одержала крупную победу над Сингапуром со счетом 7:0 в товарищеском матче.
- Винисиус Жуниор забил хет-трик в первые 21 минуту игры, внеся большой вклад в успех команды.
- Кроме того, Эндрик, Эстевао и Райян забили по одному голу, а сингапурский защитник Рауль Сухайми совершил автогол.
- Эта победа помогла сборной Бразилии психологически восстановиться после поражения от Японии со счетом 2:3.
Национальная сборная Бразилии порадовала своих болельщиков крупной победой в очередном товарищеском матче. «Пятикратные чемпионы», неожиданно уступившие в предыдущей игре против Японии, на этот раз отпраздновали разгромную победу над сборной Сингапура со счетом 7:0.
Быстрый хет-трик Винисиуса и голевое шоу
С самого начала встречи бразильцы взяли инициативу в свои руки. Сообщается, что счет был открыт уже на 9-й минуте матча Винисиусом Жуниором. Спустя всего шесть минут нападающий снова записал свое имя на табло, оформив дубль. А еще до истечения 21-й минуты Винисиус завершил очередную атаку голом, оформив хет-трик уже в первом тайме.
После этого бразильцы не остановили свои атаки:
На 31-й минуте юный талант Эндрик довел счет до 4:0.
Во втором тайме Эстевао (51-я минута) и Райян (65-я минута) записали на свой счет по одному голу.
На 74-й минуте сингапурский защитник Рауль Сухайми срезал мяч в собственные ворота (автогол), установив окончательный счет 7:0.
Участники матча
Место в рейтинге ФИФА
Результат очной встречи
Бразилия
6-е место
7 (Победа)
Сингапур
149-я строчка
0 (Поражение)
Контекст после матча и составы
Напомним, что сборная Бразилии ранее, 14 ноября, в товарищеском матче против Японии проиграла со счетом 2:3. Эта крупная победа помогла команде психологически восстановиться и вернуть доверие болельщиков.
В матче команды выступали в следующих составах:
Сингапур: Махбуд, Харисс (Бухари, 58), Бахаруддин (Чу, 89), Зулкифи (Кве, 59), Малер (Ануар, 70), Риахан (Тех, 89), Сонг (Шахин, 71), Накамура (Мао, 88), Стюарт (Акбар, 88), Шахиран (Перейра, 89), Ильхан Фанди (Тан, 70).
Бразилия: Лукас Перри, Габриэл дос Сантос (Витор Рейс, 60), Джонатан Жезус (Артур Диас, 71), Дуглас Сантос, Вандерсон Скардовелли, Бруно Гимарайнс (Марлон Гомес, 61), Райян (Андре Луис, 80), Жоао Гомес (Аллан Элиас, 60), Винисиус Жуниор (Габриэл Бонтемпо, 60), Эстевао (Алисон Сантана, 70), Эндрик.
Как вы думаете, как такая результативная игра Винисиуса Жуниора и крупная победа команды повлияют на будущие официальные матчи Бразилии? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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