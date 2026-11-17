Национальная сборная Бразилии порадовала своих болельщиков крупной победой в очередном товарищеском матче. «Пятикратные чемпионы», неожиданно уступившие в предыдущей игре против Японии, на этот раз отпраздновали разгромную победу над сборной Сингапура со счетом 7:0.

Быстрый хет-трик Винисиуса и голевое шоу

С самого начала встречи бразильцы взяли инициативу в свои руки. Сообщается, что счет был открыт уже на 9-й минуте матча Винисиусом Жуниором. Спустя всего шесть минут нападающий снова записал свое имя на табло, оформив дубль. А еще до истечения 21-й минуты Винисиус завершил очередную атаку голом, оформив хет-трик уже в первом тайме.

После этого бразильцы не остановили свои атаки: