Шахрам Гиясов назвал три качества своей супруги, которые ему нравятся

·52·Культура
Шахрам Гиясов назвал три качества своей супруги, которые ему нравятся

Профессиональный боксер Шахрам Гиясов в интервью изданию «Darakchi» рассказал о трех качествах своей супруги, которые ему больше всего нравятся.

«Первое — это ее сильная вера. Второе — что бы я ни сказал, она соглашается со мной. Говорю ли я в тот момент что-то правильно или неправильно, нахожусь ли в гневе — она все равно сначала скажет "хорошо". А через час сама подходит и говорит: "Папа, в этом вопросе была права я, а вот здесь — ты. Но что бы ни было, я промолчала, потому что твои слова верны". Тогда я тоже прихожу в себя и прошу у нее прощения за свою ошибку.

А третье качество — это то, что она меня очень сильно любит», — сказал боксер.

Шахрам ГиясовDarakchiбоксинтервью боксера
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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