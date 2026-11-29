Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram. Опубликовав фотографии, посвященные своей победе, она отметила, что посвящает это достижение людям, которые верили в нее и возлагали на нее надежды.

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«Я стала абсолютной победительницей реалити-шоу “O‘zbegim”. Можете поздравлять. Эту победу я посвящаю людям, которые верили в меня и надеялись на меня. Это только начало», — написала Нозанин Гаффарова.

В честь победы актрисе была вручена благодарственная грамота от негосударственной некоммерческой организации «O‘zbekligim — o‘zligim». Она также получила денежный приз в размере 20 миллионов сумов.

Это достижение Нозанин Гаффаровой было тепло встречено ее поклонниками. В комментариях в социальных сетях они поздравляют актрису и желают ей еще больших успехов в дальнейшей творческой деятельности.