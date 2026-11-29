Иногда всего одна песня может изменить всю жизнь артиста и вывести его в ряд творцов, оставивших неизгладимый след в истории музыки. Для американской певицы Мэрайи Кэри такой успех связан с популярной композицией «All I Want for Christmas Is You», созданной в 1994 году. Несмотря на то, что прошло более 30 лет, эта песня каждый год с приближением декабря занимает верхние строчки хит-парадов. Самое интересное, что она остается одним из самых стабильных и доходных источников заработка певицы.

По расчетам аналитиков «The Economist», данная композиция приносит Мэрайе Кэри около 2,5 миллионов долларов ежегодно. Другие финансовые эксперты отмечают, что этот показатель может быть немного выше и достигать 3 миллионов долларов.

Средства от песни формируются в основном из трех главных источников — прослушиваний на стриминговых платформах, эфиров на радиостанциях и авторских отчислений. Таким образом, композиция, созданная несколько десятилетий назад, продолжает приносить певице регулярный доход и сегодня.

Масштаб популярности песни действительно заслуживает внимания. В частности, только на платформе Spotify композиция «All I Want for Christmas Is You» была прослушана более 2,24 миллиарда раз. Особенно резко показатели прослушиваний растут по мере приближения Рождества. Например, в 2023 году в период с 1 по 25 декабря песню слушали в среднем 10–12 миллионов раз в день.

По оценкам издания «Forbes», с момента выхода композиции Мэрайя Кэри и ее соавтор Уолтер Афанасьефф получили в общей сложности более 92 миллионов долларов авторских отчислений. Это сделало ее одной из самых прибыльных новогодних и рождественских композиций в истории музыки.

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Успех «All I Want for Christmas Is You» не ограничивается только музыкальными платформами и авторскими выплатами. Эта песня также значительно расширила коммерческие возможности Мэрайи Кэри. Ежегодно используя популярность композиции, певица подписывает рекламные контракты с различными брендами и организует специальные рождественские шоу. Она также участвует в праздничных концертных программах на таких крупных платформах, как Netflix и Apple TV+.

Однако для Мэрайи Кэри ценность этой песни измеряется не только финансовым успехом и большим доходом. Композиция тесно связана с детскими воспоминаниями, мечтами и семейной жизнью певицы.

В интервью изданию «Cosmopolitan» в 2019 году она рассказала о своем отношении к Новому году и Рождеству.

«Я с детства с нетерпением ждала Нового года, но в юности этот праздник никогда не превращался в настоящую сказку. Моя семья была неспокойной. Поэтому, повзрослев, я решила сделать каждое Рождество волшебным временем как для себя, так и для своих детей», — говорила певица.

Таким образом, однажды созданная простая праздничная песня стала не только одним из величайших достижений в творческой карьере Мэрайи Кэри, но и настоящим музыкальным брендом, приносящим миллионы долларов дохода на протяжении десятилетий.