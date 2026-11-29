Роберт Паттинсон будет выплачивать ипотеку за свой дом в Голливуде стоимостью 5,3 миллиона долларов до 2052 года
Британский актер Роберт Паттинсон в 2022 году приобрел дом на Голливудских холмах за 5,3 миллиона долларов. Однако оформленная на недвижимость ипотека рассчитана до 2052 года. К тому времени актеру исполнится 66 лет.
Согласно сообщению издания OK!, основанному на документах о недвижимости, на дом был оформлен ипотечный кредит в размере 3 миллионов долларов. По предварительным расчетам, Паттинсон будет ежемесячно выплачивать банку около 13,5 тысяч долларов. Общая сумма процентов, которые будут выплачены за весь срок кредита, может составить около 1,9 миллиона долларов.
В настоящее время 40-летний актер проживает со своей невестой Сьюки Уотерхаус и двухлетней дочерью в арендованном доме в Беверли-Хиллз. Их семейная жизнь проходит в разных городах из-за съемок актера. Ранее семья жила в арендованных домах в Нью-Йорке, Новом Орлеане и западной части Лондона.
Дом, купленный Паттинсоном в 2022 году, был построен в 1939 году в стиле испанской колониальной архитектуры. В нем есть три спальни, а во дворе — небольшой бассейн. Участок отделен от улицы высокими воротами и густой живой изгородью.
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