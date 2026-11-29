Британский актер Роберт Паттинсон в 2022 году приобрел дом на Голливудских холмах за 5,3 миллиона долларов. Однако оформленная на недвижимость ипотека рассчитана до 2052 года. К тому времени актеру исполнится 66 лет.

Согласно сообщению издания OK!, основанному на документах о недвижимости, на дом был оформлен ипотечный кредит в размере 3 миллионов долларов. По предварительным расчетам, Паттинсон будет ежемесячно выплачивать банку около 13,5 тысяч долларов. Общая сумма процентов, которые будут выплачены за весь срок кредита, может составить около 1,9 миллиона долларов.