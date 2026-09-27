Феруза Собитова откровенно рассказала о 10 годах жизни: «В погоне за деньгами я упустила его детство»

Актриса Феруза Собитова в интервью YouTube-каналу издания «Darakchi» рассказала о важных переменах в своей жизни. Она открыто поделилась мыслями о предпринимательской деятельности, увлечении психологией, планах вернуть девичью фамилию, а также о воспитании и будущем своего сына.

«Когда же пролетело столько времени?»

Актриса рассказала, что в течение 10 лет после рождения ребенка была занята преимущественно работой и зарабатыванием денег. По ее словам, позже она осознала, что за этот период упустила некоторые моменты из детства сына.

«Когда мой ребенок был маленьким, я бегала за деньгами и упустила его детские годы», — сказала Феруза Собитова.

Она отметила, что в ранние годы сына оставляла его с няней и работала еще больше, чтобы обеспечить семью и покрыть расходы на няню. По словам актрисы, когда мальчику исполнилось 10 лет, она острее почувствовала, как быстро летит время.

После этого она стала задумываться о том, чтобы проводить больше времени с ребенком, а также уделять достаточно внимания маме и семье. Как рассказала Феруза Собитова, именно в этот период у нее возникли проблемы со здоровьем. Позже эта ситуация заставила ее пересмотреть одно из направлений в жизни и заняться изучением психологии.

Этот период жизни, по словам актрисы, подтолкнул ее к переосмыслению себя и жизненных приоритетов.