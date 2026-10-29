Романтический сюрприз Аваза Охуна на день рождения супруги поразил всех! (видео)

Мастер юмора Аваз Охун подготовил незабываемый сюрприз для своей супруги в день её рождения. Вместе с певцом и блогером Ибратбеком Азаматовым он исполнил песню «Sevgilim» («Любимая»), появившись перед женой и детьми.

На видео, распространившихся в социальных сетях, запечатлен неожиданный визит Аваза Охуна. Супруга была приятно удивлена и не скрывала своей радости.

Ибратбек Азаматов также поделился этими моментами на своей странице, выразив удовольствие от совместного исполнения песни с Авазом Охуном.

«Мы были рады поздравить супругу моего глубокоуважаемого брата Аваза Охуна с днем рождения. Мы вместе исполнили песню “Sevgilim”. Мне кажется, Авазу-ака песня очень подошла. Что скажете? Полная версия песни на YouTube!» — написал он.

Видео было тепло встречено пользователями социальных сетей. В комментариях хвалят исполнение Аваза Охуна и желают семье счастья и благополучия.