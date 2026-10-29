Романтический сюрприз Аваза Охуна на день рождения супруги поразил всех! (видео)

·75·Культура
Романтический сюрприз Аваза Охуна на день рождения супруги поразил всех! (видео)

Мастер юмора Аваз Охун подготовил незабываемый сюрприз для своей супруги в день её рождения. Вместе с певцом и блогером Ибратбеком Азаматовым он исполнил песню «Sevgilim» («Любимая»), появившись перед женой и детьми.

На видео, распространившихся в социальных сетях, запечатлен неожиданный визит Аваза Охуна. Супруга была приятно удивлена и не скрывала своей радости.

Ибратбек Азаматов также поделился этими моментами на своей странице, выразив удовольствие от совместного исполнения песни с Авазом Охуном.

«Мы были рады поздравить супругу моего глубокоуважаемого брата Аваза Охуна с днем рождения. Мы вместе исполнили песню “Sevgilim”. Мне кажется, Авазу-ака песня очень подошла. Что скажете? Полная версия песни на YouTube!» — написал он.

Видео было тепло встречено пользователями социальных сетей. В комментариях хвалят исполнение Аваза Охуна и желают семье счастья и благополучия.

Аваз ОхунИбратбек АзаматовSevgilim
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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