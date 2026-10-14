Актриса, прославившаяся ролью Сохибы, откровенно рассказала о причине позднего замужества

·134·Культура
Актриса, прославившаяся ролью Сохибы, откровенно рассказала о причине позднего замужества

Актриса Фотима Назарова, ставшая известной по роли Сохибы, в своем интервью 2022 года ответила на вопрос о том, почему она вышла замуж поздно.

В ходе беседы у актрисы спросили: «Почему вы поздно вышли замуж?» На это она искренне поделилась своими мыслями, отметив, что просто жила в ожидании своего спутника жизни.

«Если парень хочет жениться, родители идут к невесте сватами. Когда я жила в Индии, неужели я сама пошла бы свататься? Я просто жила в ожидании того, какой человек предначертан мне судьбой и когда мы встретимся. На самом деле Аллах — великий мастер», — ответила актриса.

После этого Фотима Назарова процитировала фрагмент из знаменитого индийского фильма «Ом Шанти Ом». Ответ актрисы показывает, что в вопросе замужества она полагалась на судьбу и верила в волю Всевышнего.

Фотима НазароваОм Шанти ОмИндияПоздний брак
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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