Актриса, прославившаяся ролью Сохибы, откровенно рассказала о причине позднего замужества

Актриса Фотима Назарова, ставшая известной по роли Сохибы, в своем интервью 2022 года ответила на вопрос о том, почему она вышла замуж поздно.

В ходе беседы у актрисы спросили: «Почему вы поздно вышли замуж?» На это она искренне поделилась своими мыслями, отметив, что просто жила в ожидании своего спутника жизни.

«Если парень хочет жениться, родители идут к невесте сватами. Когда я жила в Индии, неужели я сама пошла бы свататься? Я просто жила в ожидании того, какой человек предначертан мне судьбой и когда мы встретимся. На самом деле Аллах — великий мастер», — ответила актриса.

После этого Фотима Назарова процитировала фрагмент из знаменитого индийского фильма «Ом Шанти Ом». Ответ актрисы показывает, что в вопросе замужества она полагалась на судьбу и верила в волю Всевышнего.