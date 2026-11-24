Актриса Фотима Назарова, известная по роли Сохибы в сатирической передаче «Калпок», прокомментировала путаницу в социальных сетях, связанную с Камилой Лоло.

По словам актрисы, в последнее время ей звонят многие люди и спрашивают о сообщениях, касающихся смерти Камилы Лоло. Фотима Назарова подчеркнула, что в этом вопросе не стоит допускать ошибок.

Она пояснила, что блогер из Сурхандарьи Камила Лоло скончалась, однако актриса Камила Лоло жива и здорова.

«Умерла ли Камила Лоло? Да! Но не путайте: блогер из Сурхандарьи Камила Лоло скончалась, а актриса Камила Лоло жива и здорова», — прокомментировала Фотима Назарова.

После этого обращения пользователи социальных сетей высказывают различные мнения. Некоторые пишут, что были удивлены, услышав эту новость, другие желают актрисе долгих лет жизни и крепкого здоровья.