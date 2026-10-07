«Почему вы не родили меня Фатимой и Зухрой?» — Мать Шахзоды Мухаммедовой вспомнила слова дочери

·61·Культура
«Почему вы не родили меня Фатимой и Зухрой?» — Мать Шахзоды Мухаммедовой вспомнила слова дочери

Мать актрисы и дизайнера Шахзоды Мухаммедовой Гульмира Мухаммедова в подкасте «Хоп болади» поделилась интересными воспоминаниями, связанными с деятельностью своей дочери.

По словам Гульмиры Мухаммедовой, Шахзода в свое время в шутку выражала недовольство тем, как сложно совмещать несколько профессий одновременно, и спрашивала у матери: «Почему вы не родили меня Фатимой и Зухрой?»

«У профессий Шахзоды просто не было счета, и она вечно была мной недовольна. “Почему вы не родили меня Фатимой и Зухрой? Из-за того, что у меня так много профессий, я ничего не успеваю”, — говорила она.

Пока Фатима уезжала на съемки, Зухра принимала клиентов в ателье. Или же создавала украшения, рисовала, придумывала новую моду и шила. Или же, когда нужно было идти к журналисту, и Зухра давала интервью, Фатима занималась другими делами. Я уже не знала, за что браться», — и тогда я сказала ей одну вещь.

“Слава Богу, пусть ты и не родилась Фатимой и Зухрой, в тебе есть сила трех девушек. А я ведь хожу рядом с тобой, выступая в роли Фатимы и Зухры”, — ответила я ей», — вспоминает Гульмира Мухаммедова.

По ее словам, в те моменты, когда Шахзода уезжала в Самарканд на свадебные торжества или в качестве ведущей, она сама выполняла работу дочери. В частности, она участвовала в международных показах моды как дизайнер, руководитель и модель.

«Шахзода уезжала в Самарканд на свадьбы и вела мероприятия. А я выходила на сцену на международных показах моды. Участвовала в качестве дизайнера, руководителя и модели. Мы будто разделились надвое», — говорит она.

Гульмира Мухаммедова также рассказала, что, хорошо зная дела Шахзоды, в ее отсутствие она сама давала интервью журналистам.

«Если Шахзода приглашала в свое ателье важных клиентов, на интервью к журналистам вместо нее ходила я. Как продюсер, администратор, руководитель и мать Шахзоды, я вела все ее дела. Я хорошо знала ее работу, сферу и то, о чем ей следует говорить. Поэтому на интервью вместо нее ходила я. Иногда журналисты сами приезжали, и в те моменты, когда Шахзоды не было на рабочем месте, интервью давала я», — рассказала Гульмира Мухаммедова.

Шахзода МухаммедоваГульмира Мухаммедоваподкаст Хоп боладиСамарканд
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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