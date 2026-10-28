Знаете ли вы, что за образами принцесс Disney стоят реальные актрисы?

Изящные движения принцесс и других женских персонажей из мультфильмов Disney, которые мы любим смотреть с детства, были созданы не случайно. Важную роль в оживлении их образов сыграла американская актриса и танцовщица Хелен Стэнли.

При создании походки, движений тела и мимики главной героини мультфильма «Золушка», вышедшего на экраны в 1950 году, аниматоры брали за основу именно игру Стэнли. Актриса исполняла сцены вживую, а аниматоры, наблюдая за её движениями, переносили их на рисунки.

Движения Стэнли также использовались при работе над образом Авроры в мультфильме «Спящая красавица», показанном в 1959 году. Её грациозная походка и жесты помогли героине выглядеть на экране естественно.

Интересно, что актриса также послужила живым прототипом для образа Аниты Рэдклифф в мультфильме «101 далматинец», вышедшем в 1961 году. Однако голос образу Аниты подарила другая актриса — Лиза Дэвис.

Стоит отметить, что Хелен Стэнли была не актрисой, озвучивавшей этих героинь, а исполнительницей, создававшей для аниматоров образец живых движений. Аниматоры изучали её движения и воссоздавали их с помощью анимации.

Таким образом, за естественными движениями знакомых нам с детства героев Disney стоит не только мастерство аниматоров, но и игра реальной актрисы.