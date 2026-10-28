Знаете ли вы, что за образами принцесс Disney стоят реальные актрисы?

·76·Культура
Знаете ли вы, что за образами принцесс Disney стоят реальные актрисы?

Изящные движения принцесс и других женских персонажей из мультфильмов Disney, которые мы любим смотреть с детства, были созданы не случайно. Важную роль в оживлении их образов сыграла американская актриса и танцовщица Хелен Стэнли.

При создании походки, движений тела и мимики главной героини мультфильма «Золушка», вышедшего на экраны в 1950 году, аниматоры брали за основу именно игру Стэнли. Актриса исполняла сцены вживую, а аниматоры, наблюдая за её движениями, переносили их на рисунки.

Сцена из мультфильма «Золушка» и её сравнение с живыми актёрами, взятыми за основу.

Движения Стэнли также использовались при работе над образом Авроры в мультфильме «Спящая красавица», показанном в 1959 году. Её грациозная походка и жесты помогли героине выглядеть на экране естественно.

Фотография героини мультфильма «Спящая красавица» и оживившей её актрисы рядом.

Интересно, что актриса также послужила живым прототипом для образа Аниты Рэдклифф в мультфильме «101 далматинец», вышедшем в 1961 году. Однако голос образу Аниты подарила другая актриса — Лиза Дэвис.

Коллаж с изображением принцесс Disney и их живых прототипов.

Стоит отметить, что Хелен Стэнли была не актрисой, озвучивавшей этих героинь, а исполнительницей, создававшей для аниматоров образец живых движений. Аниматоры изучали её движения и воссоздавали их с помощью анимации.

Таким образом, за естественными движениями знакомых нам с детства героев Disney стоит не только мастерство аниматоров, но и игра реальной актрисы.

Хелен СтэнлиDisneyАнимацияЗолушка
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Белый лев, покоривший интернет — Луна удивила всехБелый лев, покоривший интернет — Луна удивила всех1 июня 21:18Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьбаРекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба10 октября 14:03Как изменились легендарные звезды Болливуда спустя годы?Как изменились легендарные звезды Болливуда спустя годы?9 октября 13:24Народная артистка Узбекистана Саида Раметова встретила 69-летиеНародная артистка Узбекистана Саида Раметова встретила 69-летие21 сентября 18:21Муж звезды фильма «Легенда синего моря» Чон Джи Хён заявил, что гордится тем, что является ее супругомМуж звезды фильма «Легенда синего моря» Чон Джи Хён заявил, что гордится тем, что является ее супругом14 октября 15:35Американская актриса подала в суд на Джеймса Кэмерона и Дисней за использование её образа в фильме «Аватар» без разрешенияАмериканская актриса подала в суд на Джеймса Кэмерона и Дисней за использование её образа в фильме «Аватар» без разрешения10 мая 15:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Мировые звезды, которые ничего не жалеют для своих детей
Мировые звезды, которые ничего не жалеют для своих детей
Появившаяся в Инстаграм-профиле МрБеаст рубрика «Узбек» пришлась по душе фанатам
Появившаяся в Инстаграм-профиле МрБеаст рубрика «Узбек» пришлась по душе фанатам