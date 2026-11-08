«Это ваша дочь или жена?» — курьезный случай с дочерью Фарруха Комилова (видео)

·30·Культура
«Это ваша дочь или жена?» — курьезный случай с дочерью Фарруха Комилова (видео)
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  • Певец Фаррух Комилов в передаче «Ширчой» рассказал, что женился в 19 лет и что люди часто принимают его за супруга своей дочери, которой скоро исполнится 16 лет.
  • Артист подчеркнул, что стал отцом в 20 лет, и из-за юного вида дочери окружающие часто не воспринимают их как отца и дочь.
  • В ходе беседы исполнитель признал, что в будущем выдавать дочь замуж будет тяжело для отца.

Певец Фаррух Комилов в передаче «Ширчой» поделился интересными фактами о своей семье. Артист рассказал, что женился в 19 лет, и когда он появляется на публике со своей 16-летней дочерью, люди часто принимают их не за отца и дочь, а за супружескую пару.

Ведущие программы поинтересовались у исполнителя, как окружающие реагируют, когда он приходит куда-либо с дочерью.

«Когда вы приходите в разные места и сидите с дочерью, что говорят? Не спрашивают ли, не супруга ли она вам, вместо того чтобы назвать дочерью?» — задали вопрос ведущие.

«Моей дочери говорят: “Это ваш супруг?”» — ответил Фаррух Комилов.

После этого ведущие обратили внимание на то, что артист рано создал семью. Они предположили, что он женился в 21–22 года. Однако Фаррух Комилов признался, что был еще моложе.

«Я женился в 19 лет. Через два месяца после свадьбы мне исполнилось 20», — сказал певец.

Ведущие связали его моложавый вид именно с тем, что он рано создал семью, и спросили о возрасте дочери. Артист сообщил, что его дочери скоро исполнится 16 лет и она недавно поступила в лицей.

Коллаж из двух фотографий парня с маленькой девочкой.

В ходе беседы один из ведущих затронул еще одну интересную тему. Он отметил, что в ближайшие два-три года певец может выдать дочь замуж и стать молодым тестем, и спросил, насколько тяжело отцу отдавать дочь замуж.

«Вы когда-нибудь представляли день, когда будете выдавать дочь замуж? Ведь отец, выдающий дочь замуж, словно отдает частичку своего сердца. Вы задумывались об этом?» — спросил ведущий.

Фаррух Комилов отметил, что пока серьезно об этом не думал, но признал, что выдать дочь замуж будет непросто.

«Нет, мне кажется, сейчас она рядом со мной. В любом случае, это будет тяжело», — сказал он.

После выхода передачи пользователи социальных сетей также обратили внимание на то, как молодо выглядит певец.

Фаррух КомиловШирчойУзбекский шоу-бизнес
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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