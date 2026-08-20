Как Aziza Axralxo‘jayeva встретила свой новый год жизни?

Актриса Aziza Axralxo‘jayeva сообщила на своей странице в Instagram, что вчера, 19 августа, отметила ещё один день рождения, опубликовав фотографии. Для актрисы эта дата стала особенным днём — свой новый год жизни она встретила с надписью «Alhamdulillah».

Судя по фотографиям, Aziza отметила день рождения не пышным праздником, а в кругу членов семьи, в искренней и тёплой атмосфере. Эти моменты также понравились её поклонникам: многие подписчики поздравили актрису с днём рождения и пожелали ей всего наилучшего.

В последнее время Aziza Axralxo‘jayeva привлекает внимание публики своими оригинальными образами, появляясь в обликах популярных персонажей мультфильмов.