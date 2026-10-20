В связи с 1050-летием Ибн Сины будет учреждена международная премия

В Узбекистане планируется учредить международную премию «Ибн Сина» в связи с 1050-летием со дня рождения Абу Али ибн Сины. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 575, принятым 19 октября.

Документом утвержден план мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению празднования 1050-летия со дня рождения великого мыслителя, которое будет отмечаться в 2030 году.

Согласно плану, в октябре 2026 года в Ташкенте планируется провести международную научную конференцию на тему «Ибн Сина — великий представитель философской мысли Запада и Востока». Также в высших медицинских образовательных учреждениях, научных центрах, библиотеках и лечебно-профилактических учреждениях будут организованы научно-практические конференции, выставки и открытые лекции.

В рамках плана предусмотрена организация научных экспедиций в зарубежные страны для сбора рукописей Ибн Сины, хранящихся за рубежом. Произведения мыслителя «Муджаз аль-Канун», «Канунча», «Аль-Ишорат ва ат-танбихот», «Донишнома», «Китаб аш-Шифа» и «Философия Востока» будут переведены на узбекский язык, подготовлены их печатные и электронные издания.

Документом также одобрено предложение о создании Научно-исследовательского центра Абу Али ибн Сины в форме государственного учреждения при Бухарском государственном медицинском институте.

Центр будет заниматься изучением медицинского наследия Ибн Сины, применением результатов исследований в современной медицине, сбором трудов и рукописей мыслителя, а также их переводом на узбекский язык. В числе задач центра — создание электронной платформы рукописей, организация учебных курсов и мастер-классов для медицинских работников и лиц, интересующихся историей медицины.

Деятельность центра будет финансироваться за счет внебюджетных средств Бухарского государственного медицинского института, грантов международных финансовых институтов, поступлений от платных услуг, спонсорских благотворительных взносов и других источников, не запрещенных законодательством.