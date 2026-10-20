В связи с 1050-летием Ибн Сины будет учреждена международная премия

·1·Культура
В связи с 1050-летием Ибн Сины будет учреждена международная премия

В Узбекистане планируется учредить международную премию «Ибн Сина» в связи с 1050-летием со дня рождения Абу Али ибн Сины. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 575, принятым 19 октября.

Документом утвержден план мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению празднования 1050-летия со дня рождения великого мыслителя, которое будет отмечаться в 2030 году.

Согласно плану, в октябре 2026 года в Ташкенте планируется провести международную научную конференцию на тему «Ибн Сина — великий представитель философской мысли Запада и Востока». Также в высших медицинских образовательных учреждениях, научных центрах, библиотеках и лечебно-профилактических учреждениях будут организованы научно-практические конференции, выставки и открытые лекции.

В рамках плана предусмотрена организация научных экспедиций в зарубежные страны для сбора рукописей Ибн Сины, хранящихся за рубежом. Произведения мыслителя «Муджаз аль-Канун», «Канунча», «Аль-Ишорат ва ат-танбихот», «Донишнома», «Китаб аш-Шифа» и «Философия Востока» будут переведены на узбекский язык, подготовлены их печатные и электронные издания.

Документом также одобрено предложение о создании Научно-исследовательского центра Абу Али ибн Сины в форме государственного учреждения при Бухарском государственном медицинском институте.

Центр будет заниматься изучением медицинского наследия Ибн Сины, применением результатов исследований в современной медицине, сбором трудов и рукописей мыслителя, а также их переводом на узбекский язык. В числе задач центра — создание электронной платформы рукописей, организация учебных курсов и мастер-классов для медицинских работников и лиц, интересующихся историей медицины.

Деятельность центра будет финансироваться за счет внебюджетных средств Бухарского государственного медицинского института, грантов международных финансовых институтов, поступлений от платных услуг, спонсорских благотворительных взносов и других источников, не запрещенных законодательством.

Абу Али ибн СинаМеждународная премия Ибн СиныБухарский государственный медицинский институтНаучно-исследовательский центр Ибн Сины
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн СинеГосударство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн Сине21 сентября 17:01Монике Беллуччи 62 года: ее жизнь вне киноМонике Беллуччи 62 года: ее жизнь вне кино1 октября 21:02Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьбаРекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба10 октября 14:03Голливудская звезда Джим Керри женился на художнице, которая младше его на 32 годаГолливудская звезда Джим Керри женился на художнице, которая младше его на 32 года3 октября 01:17Карина Капур: 46 лет актрисе, нарушившей запрет династии КапуровКарина Капур: 46 лет актрисе, нарушившей запрет династии Капуров22 сентября 10:07Узбекский парень встретился с голливудской звездой Томом Крузом: Автограф и эксклюзивное селфиУзбекский парень встретился с голливудской звездой Томом Крузом: Автограф и эксклюзивное селфи30 сентября 16:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет
Карина Капур: 46 лет актрисе, нарушившей запрет династии Капуров
Карина Капур: 46 лет актрисе, нарушившей запрет династии Капуров
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу