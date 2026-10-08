Двойная радость в семье Али Отажонова: певец стал отцом близнецов!

·35·Культура
Двойная радость в семье Али Отажонова: певец стал отцом близнецов!

Певец Али Отажонов отмечает один из самых радостных дней в своей жизни. Артист поделился в социальных сетях благой вестью о том, что у него родились близнецы.

В семье исполнителя на свет появились сразу двое малышей — мальчик и девочка. Али Отажонов назвал детей Мухаммад Али и Айша.

Для информации, предыдущего ребенка певицы зовут Марьям.

Поздравляем Али Отажонова и его семью с двойной радостью. Желаем Мухаммаду Али и Айше долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастливой и содержательной жизни!

Певец Али ОтажоновМухаммад АлиАйшаМарьям
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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