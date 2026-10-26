Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом съемок исторического фильма «Хусейн»

·49·Культура
Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом съемок исторического фильма «Хусейн»

Президент Шавкат Мирзиёев 26 октября посетил киностудию «Узбекфильм» в Ташкенте и ознакомился с процессом съемок историко-художественного фильма «Хусейн», посвященного детским годам великого мыслителя и врача Абу Али ибн Сины.

Этот масштабный проект, реализуемый по заказу Центра развития детского контента, призван сформировать у подрастающего поколения стремление к знаниям, чувство национальной гордости и уважения к наследию предков.

Атмосфера XI века воссоздана: уникальные декорации и исторические пейзажи

При создании фильма в павильонах «Узбекфильма» особое внимание было уделено полному воссозданию атмосферы эпохи, в которую жил и творил ученый:

  • Облик древнего города: На съемочной площадке возведены уникальные декорации величественных городских стен, характерных для средневековья, древних улиц и оживленных восточных базаров;

  • Костюмы и предметы эпохи: Глава государства ознакомился с историческими костюмами, предметами быта и рукописями, используемыми в процессе съемок;

  • Достоверность и высокое качество: Президент высоко оценил созданную атмосферу, особо отметив, что эти изыскания послужат достоверному воплощению исторической правды на экране.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом съемок исторического фильма «Хусейн»

Фильм «Хусейн»: сюжет и главная идея

Данная историко-художественная картина повествует о трудном и поучительном пути от обычного мальчика до признанного миром ученого:

  • Любовь к науке и медицине: В фильме отражены безграничный интерес юного Хусейна ибн Абдуллаха к тайнам медицины с детских лет, его уникальный интеллект и тяга к чтению;

  • Верность учителю и человеколюбие: В сюжете на понятном и трогательном для юных зрителей языке показаны уважение будущего лекаря к своим наставникам, его нравственность и благородная цель — исцелять людей;

  • Средство духовно-нравственного воспитания: Фильм призван стать важным руководством в воспитании у детей стремления к знаниям, патриотизма и высоких человеческих качеств.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом съемок исторического фильма «Хусейн»

1050-летний юбилей и «дорожная карта» до 2030 года

Проект является частью системного плана по широкой популяризации наследия Абу Али ибн Сины на международном и национальном уровнях:

  • Государственный стратегический план: Создание фильма включено в специальную «дорожную карту» до 2030 года по глубокому изучению и продвижению научного наследия Абу Али ибн Сины;

  • Подготовка к великой дате: Ожидается, что это произведение станет достойным творческим подарком к 1050-летию со дня рождения ученого;

  • Поддержка главы государства: В завершение беседы Президент подчеркнул, что государственная поддержка исторических фильмов с национальным духом будет расширяться, и пожелал творческой группе огромных успехов.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом съемок исторического фильма «Хусейн»

Паспорт исторического фильма «Хусейн»

Показатель

Детали

Название фильма

«Хусейн»

Жанр

Историко-художественный, биографический

Главный герой

Юный Абу Али ибн Сина (Хусейн ибн Абдуллах)

Заказчик

Центр развития детского контента

Место съемок

Киностудия «Узбекфильм»

Значимость

Проект подготовки к 1050-летнему юбилею Ибн Сины

Шавкат МирзиёевУзбекфильмфильм ХусейнАбу Али ибн Сина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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