Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн Сине

·8·Культура
Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн Сине

В кинематографии и национальной медиаиндустрии Узбекистана официально объявлено о долгожданном коренном поворотном моменте. Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева посетила национальную киностудию «Узбекфильм», где близко ознакомилась с ее текущим состоянием, творческим коллективом и будущими стратегическими перспективами. Перед этим очагом культуры, почти век запечатлевавшем на экране славную историю, боль и радости, а также национальные переживания нашего народа, поставлена задача превратиться в главный опорный центр и глобальный бренд современной узбекской киноиндустрии.

Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн Сине

Самая главная новость заключается в том, что философия административного управления в национальном кино меняется на 180 градусов: отныне государство выступает не как «заказчик» или цензор, вмешивающийся в творческий процесс кино, а как стратегический партнер, финансово поддерживающий сферу. Во время визита были осмотрены павильоны нового исторического фильма о детстве великого ученого Абу Али ибн Сины, а также намечены важные планы с новым поколением творцов студии.

Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн Сине

Итак, как отступление государства от творческого контроля повлияет на художественное качество и позиции узбекских фильмов на международном рынке, какие льготы получат независимые продюсеры и когда ожидать премьеру блокбастера об Ибн Сине?

Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн Сине

«Творческая свобода, модернизация всей цепочки и Ибн Сина»: 5 столпов кинореформы

Основные решения и факты, определенные в ходе визита на киностудию «Узбекфильм»:

  • Коренное изменение роли государства: Государство отказывается от прямого диктования содержания и художественных решений фильмов, превращаясь в инфраструктурного созидателя и финансирующего стратегического партнера;

  • Частный сектор — главная движущая сила: Независимым киностудиям, свободным продюсерам и авторам предоставляется абсолютная инициативность в развитии сферы;

  • Обновление всей киноцепочки: Система финансирования, дистрибуции, кинопроката, участия в международных фестивалях и экспорта выстраивается заново на основе современных маркетинговых стандартов;

  • Золотой фонд и цифровизация: Усиливается система сохранения национального кинонаследия, реставрации шедевров и полного их перевода в высококачественный цифровой формат;

  • Исторический проект о детстве Ибн Сины: На киностудии полным ходом идут съемки масштабной картины о юности Абу Али ибн Сины; высоко оценены огромные декорации и работа актеров.

Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн Сине

Узбекская киноиндустрия: Сравнение старых моделей управления и новых реформ

Вчерашние и сегодняшние стратегические подходы национального кинематографа:

Критерии и направления

Старая система управления

Вновь объявленная модель

Позиция государства

Строгий заказчик и контролирующий орган, вмешивающийся в творчество

Стратегический финансовый партнер и создатель условий

Основная творческая сила

Исключительно находящиеся на попечении государства структуры

Частные студии, независимые продюсеры и авторы

Рынок и система проката

Административное распределение и местные ограничения

Международный экспорт, свободный прокат и фестивали

Профессиональная среда

Командно-административный подход и ограниченное авторское право

Культура самоуправления, ценность мнения творца

Внимание к историческому наследию

Ограничение лишь эксплуатацией

Полная реставрация и цифровизация архивов

Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн Сине

Культурная и кинематографическая экспертиза: Что даст творческая свобода узбекскому кино?

Выводы киноведов, независимых режиссеров и аналитиков сферы:

  • Избавление от цензуры и шаблонов: «Штампованные» фильмы, снимаемые на основе госзаказа, обычно не могут привлечь зрителя в кинотеатры; творческая свобода же открывает путь к созданию подлинных, живых и кассовых сюжетов;

  • Формирование продюсерской школы: Появление продюсеров, понимающих кино как бизнес, обеспечит эффективное расходование средств и кассовый успех (бокс-офис) фильмов;

  • Выход на международную арену (Канны, Венеция, Берлин): Модернизация экспорта и дистрибуции создаст фундамент для достойного участия узбекских кинематографистов в престижных международных фестивалях;

  • Интерпретация исторических личностей: Ожидается, что съемки картины, посвященной детству Абу Али ибн Сины, станут качественным художественным образцом, пробуждающим у подрастающего поколения национальную гордость и интерес к науке.

Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн Сине

Изменения в управлении, начавшиеся в «Узбекфильме», и высокое внимание, уделяемое личности творца, вселяют надежду на начало новой «золотой эры» национального кино.

Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн Сине

Как вы думаете, каким толчком послужит невмешательство государства в творческий процесс фильмов для умножения наших национальных кинодостижений? Произведения на какие темы (исторические, социальные или драматические) вы в первую очередь ждете от «Узбекфильма»? Оставляйте свои личные мнения и суждения в комментариях и делитесь этой радостной новостью о судьбе нашего национального кино со всеми любителями кино и творческими людьми!

УзбекфильмСаида МирзиёеваАбу Али ибн Синакинематографическая реформа
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дилноза Кубаева вспомнила сцену вождения автомобиля в фильме «Келгинди келин»Дилноза Кубаева вспомнила сцену вождения автомобиля в фильме «Келгинди келин»Сегодня, 15:43Греческий фурор, разбитые тарелки: Райхон необычно отметила день рождения (видео)Греческий фурор, разбитые тарелки: Райхон необычно отметила день рождения (видео)Сегодня, 15:37Азода вернулась в Узбекистан (видео)Азода вернулась в Узбекистан (видео)Сегодня, 15:15Сколько свадеб Муниса Ризаева посещает за один день? Она обновила собственный рекорд и сделала громкое обращение!Сколько свадеб Муниса Ризаева посещает за один день? Она обновила собственный рекорд и сделала громкое обращение!Сегодня, 15:12«Бог вернул»: Азиз Раметов выздоровел после лечения и возвращается в большое кино«Бог вернул»: Азиз Раметов выздоровел после лечения и возвращается в большое киноСегодня, 14:53Вазира Юнусова рассказала, как изменила мнение свекрови: «Свекровь обижалась на меня»Вазира Юнусова рассказала, как изменила мнение свекрови: «Свекровь обижалась на меня»Сегодня, 14:40
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси