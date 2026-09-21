Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн Сине

В кинематографии и национальной медиаиндустрии Узбекистана официально объявлено о долгожданном коренном поворотном моменте. Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева посетила национальную киностудию «Узбекфильм», где близко ознакомилась с ее текущим состоянием, творческим коллективом и будущими стратегическими перспективами. Перед этим очагом культуры, почти век запечатлевавшем на экране славную историю, боль и радости, а также национальные переживания нашего народа, поставлена задача превратиться в главный опорный центр и глобальный бренд современной узбекской киноиндустрии.

Самая главная новость заключается в том, что философия административного управления в национальном кино меняется на 180 градусов: отныне государство выступает не как «заказчик» или цензор, вмешивающийся в творческий процесс кино, а как стратегический партнер, финансово поддерживающий сферу. Во время визита были осмотрены павильоны нового исторического фильма о детстве великого ученого Абу Али ибн Сины, а также намечены важные планы с новым поколением творцов студии.

Итак, как отступление государства от творческого контроля повлияет на художественное качество и позиции узбекских фильмов на международном рынке, какие льготы получат независимые продюсеры и когда ожидать премьеру блокбастера об Ибн Сине?

«Творческая свобода, модернизация всей цепочки и Ибн Сина»: 5 столпов кинореформы

Основные решения и факты, определенные в ходе визита на киностудию «Узбекфильм»:

Коренное изменение роли государства: Государство отказывается от прямого диктования содержания и художественных решений фильмов, превращаясь в инфраструктурного созидателя и финансирующего стратегического партнера;

Частный сектор — главная движущая сила: Независимым киностудиям, свободным продюсерам и авторам предоставляется абсолютная инициативность в развитии сферы;

Обновление всей киноцепочки: Система финансирования, дистрибуции, кинопроката, участия в международных фестивалях и экспорта выстраивается заново на основе современных маркетинговых стандартов;

Золотой фонд и цифровизация: Усиливается система сохранения национального кинонаследия, реставрации шедевров и полного их перевода в высококачественный цифровой формат;

Исторический проект о детстве Ибн Сины: На киностудии полным ходом идут съемки масштабной картины о юности Абу Али ибн Сины; высоко оценены огромные декорации и работа актеров.

Узбекская киноиндустрия: Сравнение старых моделей управления и новых реформ

Вчерашние и сегодняшние стратегические подходы национального кинематографа:

Критерии и направления Старая система управления Вновь объявленная модель Позиция государства Строгий заказчик и контролирующий орган, вмешивающийся в творчество Стратегический финансовый партнер и создатель условий Основная творческая сила Исключительно находящиеся на попечении государства структуры Частные студии, независимые продюсеры и авторы Рынок и система проката Административное распределение и местные ограничения Международный экспорт, свободный прокат и фестивали Профессиональная среда Командно-административный подход и ограниченное авторское право Культура самоуправления, ценность мнения творца Внимание к историческому наследию Ограничение лишь эксплуатацией Полная реставрация и цифровизация архивов

Культурная и кинематографическая экспертиза: Что даст творческая свобода узбекскому кино?

Выводы киноведов, независимых режиссеров и аналитиков сферы:

Избавление от цензуры и шаблонов: «Штампованные» фильмы, снимаемые на основе госзаказа, обычно не могут привлечь зрителя в кинотеатры; творческая свобода же открывает путь к созданию подлинных, живых и кассовых сюжетов;

Формирование продюсерской школы: Появление продюсеров, понимающих кино как бизнес, обеспечит эффективное расходование средств и кассовый успех (бокс-офис) фильмов;

Выход на международную арену (Канны, Венеция, Берлин): Модернизация экспорта и дистрибуции создаст фундамент для достойного участия узбекских кинематографистов в престижных международных фестивалях;

Интерпретация исторических личностей: Ожидается, что съемки картины, посвященной детству Абу Али ибн Сины, станут качественным художественным образцом, пробуждающим у подрастающего поколения национальную гордость и интерес к науке.

Изменения в управлении, начавшиеся в «Узбекфильме», и высокое внимание, уделяемое личности творца, вселяют надежду на начало новой «золотой эры» национального кино.

Как вы думаете, каким толчком послужит невмешательство государства в творческий процесс фильмов для умножения наших национальных кинодостижений? Произведения на какие темы (исторические, социальные или драматические) вы в первую очередь ждете от «Узбекфильма»? Оставляйте свои личные мнения и суждения в комментариях и делитесь этой радостной новостью о судьбе нашего национального кино со всеми любителями кино и творческими людьми!