Икром Али ревновал любимую девушку к певцу Ёдгору Мирзажонову (видео)

В программе «Легенда Наво с Икромом Али» гостем стал известный певец Ёдгор Мирзажонов. В ходе беседы ведущий Икром Али вспомнил, что в молодости девушка, которую он любил, часто слушала песню певица «Сени қизғонаман» (Ревную тебя), и признался, что из-за этого ревновал ее к артисту.

«Моя любимая девочка постоянно слушала вашу песню „Сени қизғонаман“. А я ревновал ее к вам, злился. Но чтобы сделать ей приятно, я втайне брал у сестры ваши открытки и носил ей. На самом деле я очень сильно ревновал ее к вам», — рассказал Икром Али.

Ёдгор Мирзажонов в свою очередь отметил, что в те времена внимание девушек к нему не нравилось некоторым парням.

«Парни меня недолюбливали. Куда бы я ни пришел, смотрели на меня сурово», — сказал певец.

По словам Икрома Али, среди поклонниц Ёдгора Мирзажонова было очень много молодых девушек. Они настолько сильно любили артиста, что это вызывало ревность у их парней.

«Молодая аудитория, юные девушки были вашими самыми преданными фанатками. Любить артиста — это одно, но мы, как парни, любившие этих девушек, ужасно злились из-за этого. И ту песню „Сени қизғонаман“ я посвящал ей», — вспомнил режиссер.

В ходе беседы Икром Али поделился еще одной интересной историей. По его словам, его родная сестра Дилфуза написала певцу письмо длиной почти в километр. Режиссер отметил, что и на концертах Ёдгора Мирзажонова видел такие же длинные послания от поклонников.

Икром Али рассказал, что в те годы фанатская любовь к певцу была невероятно сильной, и он наблюдал это как у своей сестры, так и у любимой девушки. После этого он спросил у исполнителя, читал ли он письма, написанные поклонниками.

«Да, конечно», — ответил Ёдгор Мирзажонов.

Отрывок из беседы привлек внимание и в социальных сетях. В комментариях некоторые пользователи написали, что тоже были фанатами певца.