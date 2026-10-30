Радостная новость: актриса Фарида Темирова стала мамой в третий раз!

В семье актрисы Фариды Темировой произошло радостное событие. Артистка сообщила на своей странице в социальных сетях, что 25 октября родила третьего ребенка.

На этот раз у актрисы родился сын. Она поделилась с поклонниками радостью от пополнения в семье, отметив, что назвала малыша Умаром.

Фарида Темирова опубликовала фотографию с новорожденным, подписав ее: «Вот и стало нас на одного больше. Добро пожаловать в нашу семью, Умар! Желаю каждому испытать такое счастье».

По имеющимся данным, у актрисы уже есть сын и дочь. Умар стал ее третьим ребенком.

Поклонники и подписчики искренне поздравляют актрису с этим радостным событием и желают маме и малышу крепкого здоровья.