Большой праздник в доме Амиры Рашидовой: её дочь Самира выходит замуж (видео)

В доме известной журналистки Амиры Рашидовой радостные дни! Единственная дочь журналистки Самира выходит замуж.

Об этом Амира Рашидова сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографии и видео с предсвадебных хлопот дочери, поделившись радостным событием в семье с поклонниками.

По мере приближения этого счастливого дня в новой жизни Самиры её близкие и члены семьи также разделяют эти мгновения счастья.

От имени нашей редакции мы желаем Самире и её будущему супругу семейного счастья, крепкого здоровья, любви и благополучной жизни.