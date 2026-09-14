Большой праздник в доме Амиры Рашидовой: её дочь Самира выходит замуж (видео)

·72·Культура
Большой праздник в доме Амиры Рашидовой: её дочь Самира выходит замуж (видео)

В доме известной журналистки Амиры Рашидовой радостные дни! Единственная дочь журналистки Самира выходит замуж.

Об этом Амира Рашидова сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографии и видео с предсвадебных хлопот дочери, поделившись радостным событием в семье с поклонниками.

По мере приближения этого счастливого дня в новой жизни Самиры её близкие и члены семьи также разделяют эти мгновения счастья.

От имени нашей редакции мы желаем Самире и её будущему супругу семейного счастья, крепкого здоровья, любви и благополучной жизни.

Амира РашидоваСамираСвадьбаЖурналистика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Фильм о Газе взбудоражил Венецию: 25 минут овацийФильм о Газе взбудоражил Венецию: 25 минут овацийСегодня, 01:56Блогеры рассказали, откуда берут идеи для вайновБлогеры рассказали, откуда берут идеи для вайновСегодня, 01:08«Влюбленные» и молодая вдова Прити Зангиани: почему известная актриса покинула Болливуд?«Влюбленные» и молодая вдова Прити Зангиани: почему известная актриса покинула Болливуд?Вчера, 23:46«Господин Бин» отмечает 71-летие: Роуэн Аткинсон, заставивший смеяться весь мир, празднует день рождения«Господин Бин» отмечает 71-летие: Роуэн Аткинсон, заставивший смеяться весь мир, празднует день рожденияВчера, 23:25Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детямУчастник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детямВчера, 12:00Барно Тешабоева: «Роли старух не принесли мне разочарования»Барно Тешабоева: «Роли старух не принесли мне разочарования»Вчера, 11:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа
Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа