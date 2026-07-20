Саудовская Аравия ввела годовую многократную визу для совершения Умры
Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии в целях создания удобств для паломников объявило о введении новой многократной визы для совершения Умры, действующей в течение 365 дней (1 года) с даты выдачи. Владельцам данной визы предоставляется возможность находиться на территории Королевства в общей сложности до 90 дней в течение года и совершать многократные въезды и выезды.
Zamin.уз представляет правила, условия использования новой визы и возможности, созданные для паломников из Узбекистана.
Как рассчитывается 90-дневный срок?
Установленный в новой многократной визе 90-дневный срок пребывания рассчитывается накопительным итогом. Это означает, что:
При каждом посещении Саудовской Аравии паломником количество дней, проведенных там, вычитается из общего 90-дневного лимита.
До исчерпания лимита паломник может въезжать в Королевство и выезжать из него несколько раз в течение года.
Министерство хаджа и умры: «Данная виза повышает гибкость при планировании поездок, а также поддерживает интеграцию цифровых и практических услуг на протяжении всей поездки паломника».
3 основных условия использования визы
Для использования новой визовой системы от паломников требуется строгое соблюдение следующих установленных правил:
Приобретение пакета услуг: Перед каждым посещением необходимо приобрести пакет услуг у официально утвержденного провайдера на платформе «Нусук». Продолжительность пакета не должна превышать количество оставшихся дней по визе.
Получение разрешения через «Нусук»: Въезд в Саудовскую Аравию разрешается только после оформления официального разрешения на Умру через приложение «Нусук» до прибытия паломника.
Временная деактивация и повторная активация визы: Годовая виза временно деактивируется каждый раз, когда паломник покидает Саудовскую Аравию. После выполнения вышеуказанных условий и получения нового разрешения на Умру виза автоматически активируется вновь.
Краткая справка по новой визе для Умры
Показатель
Детали
Срок действия
365 дней (1 год)
Максимальный срок пребывания
В общей сложности 90 дней (накопительно)
Запрещенный период
Не действует во время ежегодного сезона хаджа (в течение 2 недель)
Стоимость визы
Саудовскими властями пока не объявлена
Официальная платформа
Мобильное приложение и веб-сайт «Нусук»
Возможности, доступные для граждан Узбекистана
Для сведения: с 6 августа 2023 года Саудовская Аравия предоставила гражданам Узбекистана и других стран Центральной Азии возможность получения онлайн-визы (е-Виса).
В настоящее время узбекистанцы могут самостоятельно оформлять туристические и визы для Умры онлайн и совершать поездки в Саудовскую Аравию.
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