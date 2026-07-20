Саудовская Аравия ввела годовую многократную визу для совершения Умры

·112·Мир
Саудовская Аравия ввела годовую многократную визу для совершения Умры

Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии в целях создания удобств для паломников объявило о введении новой многократной визы для совершения Умры, действующей в течение 365 дней (1 года) с даты выдачи. Владельцам данной визы предоставляется возможность находиться на территории Королевства в общей сложности до 90 дней в течение года и совершать многократные въезды и выезды.

Zamin.уз представляет правила, условия использования новой визы и возможности, созданные для паломников из Узбекистана.

Как рассчитывается 90-дневный срок?

Установленный в новой многократной визе 90-дневный срок пребывания рассчитывается накопительным итогом. Это означает, что:

  • При каждом посещении Саудовской Аравии паломником количество дней, проведенных там, вычитается из общего 90-дневного лимита.

  • До исчерпания лимита паломник может въезжать в Королевство и выезжать из него несколько раз в течение года.

Министерство хаджа и умры: «Данная виза повышает гибкость при планировании поездок, а также поддерживает интеграцию цифровых и практических услуг на протяжении всей поездки паломника».

3 основных условия использования визы

Для использования новой визовой системы от паломников требуется строгое соблюдение следующих установленных правил:

  1. Приобретение пакета услуг: Перед каждым посещением необходимо приобрести пакет услуг у официально утвержденного провайдера на платформе «Нусук». Продолжительность пакета не должна превышать количество оставшихся дней по визе.

  2. Получение разрешения через «Нусук»: Въезд в Саудовскую Аравию разрешается только после оформления официального разрешения на Умру через приложение «Нусук» до прибытия паломника.

  3. Временная деактивация и повторная активация визы: Годовая виза временно деактивируется каждый раз, когда паломник покидает Саудовскую Аравию. После выполнения вышеуказанных условий и получения нового разрешения на Умру виза автоматически активируется вновь.

Краткая справка по новой визе для Умры

Показатель

Детали

Срок действия

365 дней (1 год)

Максимальный срок пребывания

В общей сложности 90 дней (накопительно)

Запрещенный период

Не действует во время ежегодного сезона хаджа (в течение 2 недель)

Стоимость визы

Саудовскими властями пока не объявлена

Официальная платформа

Мобильное приложение и веб-сайт «Нусук»

Возможности, доступные для граждан Узбекистана

Для сведения: с 6 августа 2023 года Саудовская Аравия предоставила гражданам Узбекистана и других стран Центральной Азии возможность получения онлайн-визы (е-Виса).

В настоящее время узбекистанцы могут самостоятельно оформлять туристические и визы для Умры онлайн и совершать поездки в Саудовскую Аравию.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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