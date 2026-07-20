Саудовская Аравия ввела годовую многократную визу для совершения Умры

Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии в целях создания удобств для паломников объявило о введении новой многократной визы для совершения Умры, действующей в течение 365 дней (1 года) с даты выдачи. Владельцам данной визы предоставляется возможность находиться на территории Королевства в общей сложности до 90 дней в течение года и совершать многократные въезды и выезды.

Zamin.уз представляет правила, условия использования новой визы и возможности, созданные для паломников из Узбекистана.

Как рассчитывается 90-дневный срок?

Установленный в новой многократной визе 90-дневный срок пребывания рассчитывается накопительным итогом. Это означает, что:

При каждом посещении Саудовской Аравии паломником количество дней, проведенных там, вычитается из общего 90-дневного лимита.

До исчерпания лимита паломник может въезжать в Королевство и выезжать из него несколько раз в течение года.