Женщина, 14 дней прожившая без еды, найдена живой в горах Малайзии

·2·Мир
Женщина, 14 дней прожившая без еды, найдена живой в горах Малайзии

Удивительное происшествие в Малайзии поразило многих. 49-летняя туристка, заблудившаяся в горах, прожила две недели без еды и была найдена живой и здоровой спустя 14 дней.

Как выяснилось, Джаслинда Салудин отправилась в поход на гору Бату-Путих 23 мая. Она входила в группу из 14 туристов и двух гидов. Однако на следующий день женщина отстала от группы и осталась одна в горах.

По словам спасенной женщины, все это время она не употребляла никакой пищи. Чтобы выжить, она пила воду, собранную с листьев и веток растений.

«У меня не было еды. Две недели я ничего не ела, обходилась только водой. Мы должны быть благодарны за жизнь», — сказала она.

Выяснилось, что женщина сначала остановилась отдохнуть из-за боли в ноге. Затем она отстала от группы и продолжила движение самостоятельно. В результате она потеряла ориентацию.

Женщина в синем хиджабе и клетчатой рубашке сидит у двери.

После того как стало известно об исчезновении Джаслинды Салудин, 25 мая началась масштабная поисково-спасательная операция. В поисках участвовали спасатели, полицейские, волонтеры и местные жители.

Наконец, 6 июня женщину нашли живой недалеко от деревни Лубук-Гахару. Ее немедленно доставили в больницу для медицинского осмотра.

По словам экспертов, местность, где нашли женщину, имеет очень сложный рельеф с водопадами, глубокими долинами и труднопроходимыми участками. Поэтому ее выживание считают настоящим чудом.

Спасенная туристка извинилась перед общественностью за беспокойство, вызванное ее исчезновением. Ее муж выразил благодарность всем организациям и волонтерам, участвовавшим в поисках.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Робот покорил вершину вулкана Чимборасо на высоте 6200 метров, теперь очередь ЭверестаРобот покорил вершину вулкана Чимборасо на высоте 6200 метров, теперь очередь ЭверестаСегодня, 15:10Талибан запретил чиновникам использовать смартфоныТалибан запретил чиновникам использовать смартфоныСегодня, 14:16Федеральный суд отменил дорогой визовый сбор, введенный ТрампомФедеральный суд отменил дорогой визовый сбор, введенный ТрампомСегодня, 12:08Страны с самым высоким уровнем жизни стали известныСтраны с самым высоким уровнем жизни стали известныСегодня, 10:22«Талибан» против смартфонов: в некоторых регионах введен строгий запрет«Талибан» против смартфонов: в некоторых регионах введен строгий запретСегодня, 08:20В Берлине вылечили американского врача, заразившегося лихорадкой ЭболаВ Берлине вылечили американского врача, заразившегося лихорадкой ЭболаСегодня, 08:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление