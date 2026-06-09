Женщина, 14 дней прожившая без еды, найдена живой в горах Малайзии

Удивительное происшествие в Малайзии поразило многих. 49-летняя туристка, заблудившаяся в горах, прожила две недели без еды и была найдена живой и здоровой спустя 14 дней.

Как выяснилось, Джаслинда Салудин отправилась в поход на гору Бату-Путих 23 мая. Она входила в группу из 14 туристов и двух гидов. Однако на следующий день женщина отстала от группы и осталась одна в горах.

По словам спасенной женщины, все это время она не употребляла никакой пищи. Чтобы выжить, она пила воду, собранную с листьев и веток растений.

«У меня не было еды. Две недели я ничего не ела, обходилась только водой. Мы должны быть благодарны за жизнь», — сказала она.

Выяснилось, что женщина сначала остановилась отдохнуть из-за боли в ноге. Затем она отстала от группы и продолжила движение самостоятельно. В результате она потеряла ориентацию.

После того как стало известно об исчезновении Джаслинды Салудин, 25 мая началась масштабная поисково-спасательная операция. В поисках участвовали спасатели, полицейские, волонтеры и местные жители.

Наконец, 6 июня женщину нашли живой недалеко от деревни Лубук-Гахару. Ее немедленно доставили в больницу для медицинского осмотра.

По словам экспертов, местность, где нашли женщину, имеет очень сложный рельеф с водопадами, глубокими долинами и труднопроходимыми участками. Поэтому ее выживание считают настоящим чудом.

Спасенная туристка извинилась перед общественностью за беспокойство, вызванное ее исчезновением. Ее муж выразил благодарность всем организациям и волонтерам, участвовавшим в поисках.