Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв растет

·8·Мир
Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв растет

8 июня у побережья острова Минданао, расположенного на юге Филиппин, произошло сильное землетрясение. Сообщается, что в результате подземных толчков магнитудой 7,8 погибли как минимум 35 человек.

После стихийного бедствия в регионе зафиксировано более сотни афтершоков. В результате сильных толков более 200 граждан получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются спасательные и восстановительные работы.

Власти проводят поисковые работы по обнаружению граждан, которые могут находиться под завалами. Сообщается, что землетрясение нанесло серьезный ущерб многим жилым домам и объектам инфраструктуры.

В связи с трагедией Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Фердинанду Маркосу.

Эксперты не исключают возможности повторных землетрясений в регионе и рекомендуют населению строго соблюдать меры предосторожности.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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