Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв растет
8 июня у побережья острова Минданао, расположенного на юге Филиппин, произошло сильное землетрясение. Сообщается, что в результате подземных толчков магнитудой 7,8 погибли как минимум 35 человек.
После стихийного бедствия в регионе зафиксировано более сотни афтершоков. В результате сильных толков более 200 граждан получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются спасательные и восстановительные работы.
Власти проводят поисковые работы по обнаружению граждан, которые могут находиться под завалами. Сообщается, что землетрясение нанесло серьезный ущерб многим жилым домам и объектам инфраструктуры.
В связи с трагедией Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Фердинанду Маркосу.
Эксперты не исключают возможности повторных землетрясений в регионе и рекомендуют населению строго соблюдать меры предосторожности.
…