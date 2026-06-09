Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв растет

8 июня у побережья острова Минданао, расположенного на юге Филиппин, произошло сильное землетрясение. Сообщается, что в результате подземных толчков магнитудой 7,8 погибли как минимум 35 человек.

После стихийного бедствия в регионе зафиксировано более сотни афтершоков. В результате сильных толков более 200 граждан получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются спасательные и восстановительные работы.

Власти проводят поисковые работы по обнаружению граждан, которые могут находиться под завалами. Сообщается, что землетрясение нанесло серьезный ущерб многим жилым домам и объектам инфраструктуры.

В связи с трагедией Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Фердинанду Маркосу.

Эксперты не исключают возможности повторных землетрясений в регионе и рекомендуют населению строго соблюдать меры предосторожности.