Иран выпускает новую банкноту в память о школе в Минабе

·1·Мир
Иран выпускает новую банкноту в память о школе в Минабе

Центральный банк Ирана выпускает новую банкноту, посвященную памяти погибших в результате нападения на школу в городе Минаб.

Согласно имеющимся данным, на оборотной стороне купюры номиналом 100 тысяч туманов будет изображена школа в Минабе, подвергшаяся нападению в феврале.

На лицевой стороне банкноты изображен мавзолей Фатимы Масуме в городе Кум. Сообщается, что новые купюры будут введены в обращение в ближайшее время.

Напомним, что 28 февраля сообщалось о ракетном ударе по начальной школе для девочек в Минабе. Иранская сторона заявила, что в результате этого инцидента погибло множество учителей и учеников.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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