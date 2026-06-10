Иран выпускает новую банкноту в память о школе в Минабе

Центральный банк Ирана выпускает новую банкноту, посвященную памяти погибших в результате нападения на школу в городе Минаб.

Согласно имеющимся данным, на оборотной стороне купюры номиналом 100 тысяч туманов будет изображена школа в Минабе, подвергшаяся нападению в феврале.

На лицевой стороне банкноты изображен мавзолей Фатимы Масуме в городе Кум. Сообщается, что новые купюры будут введены в обращение в ближайшее время.

Напомним, что 28 февраля сообщалось о ракетном ударе по начальной школе для девочек в Минабе. Иранская сторона заявила, что в результате этого инцидента погибло множество учителей и учеников.