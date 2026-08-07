Отец 102 детей заявил, что больше не будет заводить детей

68-летний фермер из Уганды Муса Хасахья вновь привлёк внимание общественности своей огромной семьёй. Сообщается, что у него 12 жён, 102 ребёнка и более 560 внуков.

Однако с каждым годом обеспечивать такую большую семью становится всё сложнее. По словам Мусы Хасахьи, содержать семью становится всё тяжелее из-за резкого роста повседневных расходов, затрат на продукты, одежду и образование детей.

Из-за материальных трудностей даже две его жены покинули семью. Поэтому он заявил, что решил больше не заводить детей. Кроме того, Муса Хасахья сообщил, что велел своим жёнам использовать средства контрацепции.

Примечательно, что он узнаёт всех своих детей и внуков по внешности, однако признался, что ему трудно запомнить имена всех до единого.

История Мусы Хасахьи широко обсуждается в социальных сетях и вновь стала поводом для дискуссий об экономических трудностях, связанных с содержанием большой семьи.