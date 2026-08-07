Гибель 43 студентов: задержан бывший губернатор

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Гибель 43 студентов: задержан бывший губернатор

Бывший губернатор мексиканского штата Герреро Анхель Агирре задержан по подозрению в том, что приказал уничтожить важные доказательства по делу о 43 студентах, бесследно исчезнувших в 2014 году. Об этом сообщила генеральный прокурор страны Эрнестина Годой.

По её словам, Агирре подозревается в воспрепятствовании правосудию и преступлениях, связанных с насильственными исчезновениями. Сам бывший губернатор ранее отрицал выдвинутые против него обвинения.

Это событие считается одной из крупнейших трагедий в истории Мексики, связанных с нарушением прав человека. Согласно выводам международного расследования, 43 студента педагогического колледжа Айотсинапы были убиты в результате сговора членов организованной преступной группировки и сотрудников полиции, когда направлялись на демонстрацию в Мехико. До сих пор удалось идентифицировать тела только 3 студентов, а судьба остальных по-прежнему неизвестна.

По словам генерального прокурора, показания двух человек, полученные в январе и мае текущего года, в том числе свидетеля, находящегося под защитой, указывают на то, что Агирре мог провести совещание с высокопоставленными чиновниками по вопросу уничтожения доказательств, связанных с ночью исчезновения студентов. В интересах расследования подробности совещания пока не разглашаются.

Годой подчеркнула, что новые доказательства подтвердили вероятность причастности бывшего губернатора к уничтожению информации, которая могла бы помочь установить судьбу студентов. Согласно законодательству Мексики, поэтому фамилия подозреваемого в официальных заявлениях обозначается буквой «Н».

Согласно данным расследования, ранее власти штата заявляли об отсутствии записей с камер наблюдения, запечатлевших автобусы, на которых передвигались студенты. Однако свидетель, ранее молчавший из-за угроз, в текущем году согласился сотрудничать со следствием.

По словам Анхелы Буитраго, члена независимой международной междисциплинарной группы экспертов, это направление расследования было выявлено ещё в 2015 году. По её мнению, новые сведения ещё больше укрепляют прежние выводы о причастности государственных структур к этому преступлению.

Отмечается, что пресс-служба Энрике Пеньи Ньето, занимавшего пост президента Мексики в 2012–2018 годах, пока не прокомментировала эту ситуацию.

Анхель АгирреМексикаГеррероЭрнестина ГодойМехико
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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