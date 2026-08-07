Шумное заявление Трампа: он отказался поставлять оружие Украине!

Президент США Дональд Трамп на очередном брифинге в Белом доме резко высказался по поводу предоставления Украине дополнительной военной помощи, включая системы противовоздушной обороны Патриот и ракеты большой дальности.

Отвечая на вопрос журналистов о выделении Вашингтоном дополнительных ракет Киеву, Трамп коротко и прямо заявил: «Нам самим нужны ракеты».

«Байден раздал боеприпасы на 300 миллиардов долларов»

Глава США обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в катастрофическом сокращении стратегических запасов американского вооружения из-за чрезмерного оказания помощи Украине.

«Байден передал Зеленскому боеприпасы на 300 миллиардов долларов. Когда я покидал должность, армейские склады были полны, однако он раздал значительную часть этих запасов. Сейчас мы занимаемся восполнением этих потерь», — заявил Дональд Трамп.

Вместе с тем президент добавил, что американская армия и сейчас располагает достаточным количеством вооружений для обеспечения безопасности страны. Хотя он признал, что некоторые системы не являются самыми современными, Трамп отметил, что их боевой эффективности вполне достаточно.

Тревога Зеленского и отказ Белого дома

Заявление Трампа прозвучало в тот момент, когда потребность Украины в ракетах-перехватчиках Патриот для защиты от воздушных атак особенно возросла.

Напомним, после массированной ракетной атаки, осуществлённой Россией в ночь на 1 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнёров незамедлительно поставить средства противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул, что это оружие «нужно именно сейчас на поле боя, а не для хранения на складах для будущих сценариев». Однако последняя позиция Вашингтона указывает на то, что ситуация для Киева может ещё больше осложниться.

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