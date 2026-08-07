«Моя детская мечта сбылась»: Ян Диоманде сделал заявление после перехода в «Реал»

·57·Спорт
«Моя детская мечта сбылась»: Ян Диоманде сделал заявление после перехода в «Реал»

Очередной астрономический трансфер на европейском футбольном рынке официально завершён. 19-летний талант сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде, перешедший в мадридский «Реал», направил трогательное прощальное обращение немецким болельщикам и команде «Лейпсиг».

Напомним, «сливочные» выплатили «Лейпсиг» гарантированные 125 миллионов евро за трансфер молодой звезды и ещё 15 миллионов евро в качестве бонусов (всего 140 млн евро).

«Без «Лейпсиг» я ничего бы не добился»

Диоманде искренне поблагодарил немцев за доверие и помощь в достижении высокого уровня:

«Я безмерно благодарен «Лейпсиг». Клуб и его руководство поверили в меня год назад, хотя на тот момент я провёл всего несколько матчей на профессиональном уровне. Они дали мне шанс и создали условия, чтобы я мог проявить себя на самом высоком уровне. Именно здесь я нашёл своё место в одном из сильнейших чемпионатов Европы, попал в национальную сборную Кот-д'Ивуара и получил возможность защищать честь своей страны на чемпионате мира», — написал футболист.

Переход в «Реал» — «детская мечта»

Ивуарийский талант не стал скрывать, что переход в Мадрид был его самой большой мечтой, и поблагодарил руководство за эту возможность:

«Переход в «Реал» — это исполнение моей детской мечты. Поэтому я особенно хочу поблагодарить руководство «Лейпсиг», которое разрешило этому трансферу состояться, несмотря на то, что мой контракт всё ещё действовал. Я также бесконечно благодарен болельщикам. Поддержка и любовь, которые вы проявляли с первого дня, имели для меня огромное значение.

Сегодня открывается новая страница моей жизни. Прощаться всегда тяжело, но я с нетерпением жду новых вызовов, которые ждут меня впереди. Кто знает, возможно, однажды мы снова встретимся в Лиге чемпионов», — завершил своё обращение Диоманде.

Новый этап 19-летнего футболиста в Мадриде и его будущее в «королевском клубе» ожидаются футбольной общественностью с большим интересом.

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Ян ДиомандеРеал МадридРБ ЛейпцигКот-д'Ивуар
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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