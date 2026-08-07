Элли Маккойст назвал главного фаворита и тёмную лошадку нового сезона АПЛ

В преддверии нового сезона Английской Премьер-лиги футбольное сообщество и эксперты продолжают делиться прогнозами о предстоящей чемпионской гонке. По мнению бывшего шотландского нападающего Элли Маккойста, Арсенал, завоевавший титул в прошлом сезоне после 22-летнего перерыва, и на этот раз начнёт турнир в статусе явного фаворита. Команда под руководством Микеля Артеты активно поработала на летнем трансферном рынке и ещё больше усилила состав, чтобы достойно защитить свой титул. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

В интервью талкСПОРТ Элли Маккойст подчеркнул, что лондонский клуб в настоящее время является главным ориентиром и испытанием для всех соперников в турнире. По его словам, несмотря на серьёзные испытания на пути к защите чемпионского титула, «канониры» остаются основным претендентом на главный трофей. Эксперт также отметил положительные изменения и прогресс в игре Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Трансферный рынок и главные конкуренты

Арсенал активно продолжает обновлять состав, стремясь сохранить чемпионский титул. Клубу удалось подписать Христоса Цолиса из «Брюгге» и голкипера «Лидс Юнайтед» Иллана Мелье. Кроме того, ожидается, что команда приобретёт капитана «Ньюкасла» Бруну Гимарайнса за 75 миллионов фунтов стерлингов. Такая активность на трансферном рынке свидетельствует о намерении Микеля Артеты ещё больше укрепить свои позиции.

Ситуация вокруг Манчестер Сити остаётся несколько неопределённой. Элли Маккойст заявил, что трудно заранее оценить, как отсутствие Пепа Гвардиолы скажется на «горожанах». Однако он высоко оценил игру Родри на чемпионате мира и отдельно подчеркнул, насколько важной фигурой полузащитник является для команды. В то же время перед Манчестер Юнайтед также стоит вопрос участия в еврокубках, что обещает сделать сезон ещё более интересным.

Челси под руководством Хаби Алонсо — тёмная лошадка

Одним из самых интересных моментов в прогнозах Элли Маккойста стал обновлённый Челси под руководством Хаби Алонсо. Бывший футболист назвал испанского специалиста наиболее правильным и разумным выбором для «Стэмфорд Бридж». Ожидается, что после успешной работы в Германии Алонсо продемонстрирует свои тактические способности в АПЛ.

Лондонцы летом потратили крупную сумму, чтобы поддержать идеи нового главного тренера. В частности, в рамках трансферной кампании Морган Роджерс был приобретён за огромные 117 миллионов фунтов стерлингов. По мнению эксперта, наряду с игрой на поле решающее значение в чемпионской гонке будут иметь атмосфера в раздевалке и отношения тренера с футболистами.